בשורה משמעותית עבור אנשים עם מוגבלות המתניידים בכיסאות גלגלים: החל מיום שישי הבא יתווספו שישה קווים מונגשים לפתרונות הנסיעה הבינעירוניים.

הקווים שבהם יופעל השירות החדש הם 400, 401, 404, 422, 425 ו-427, הפועלים במסלולים המחברים בין פתח תקווה, רמת גן, בני ברק וירושלים.

בכלי הרכב המשולבים בקווים אלו הותקן מעלון חשמלי המיועד להעלאה ולהורדה של כיסאות גלגלים, לצד ביצוע התאמות נגישות בתחנות ייעודיות לאורך המסלולים.

בשל מגבלת מקום, כל אוטובוס מונגש ערוך להסעת נוסע אחד בלבד המתנייד בכיסא גלגלים. בשל כך, הנסיעה בשירות זה מחייבת תיאום והזמנת מקום מראש באמצעות המוקדים הטלפוניים של חברות התחבורה הציבורית. בימי חול ניתן לבצע את ההזמנה עד השעה 16:00 ביום שקודם לנסיעה, ואילו בימי שישי פתוחה אפשרות ההזמנה עד השעה 12:30 עבור נסיעות המתוכננות למוצאי שבת או ליום ראשון.

צעד זה מצטרף לתהליך הנגשת האוטובוסים הבינעירוניים שנפתח בשנת 2023, וממשיך את מערך הנגישות הקיים כיום ברכבת ישראל, ברכבות הקלות בתל אביב ובאירושלים, ובקווי האוטובוס העירוניים.

שרת התחבורה מירי רגב אמרה כי "הזכות לנוע בחופשיות ובאופן עצמאי היא זכות בסיסית של כל אזרח ואזרחית, ואנחנו פועלים כדי להבטיח שהתחבורה הציבורית בישראל תהיה נגישה לכולם. הרחבת מערך האוטובוסים הבינעירוניים הנגישים היא צעד משמעותי נוסף בצמצום החסמים ובהרחבת אפשרויות הנסיעה עבור אנשים המתניידים בכיסאות גלגלים. נמשיך להרחיב את השירות ולפעול למען תחבורה ציבורית שוויונית, נגישה ובטוחה בכל רחבי הארץ".

מנכ"ל משרד התחבורה, משה בן זקן, הוסיף: "הנגשת התחבורה הציבורית היא משימה לאומית שמטרתה לאפשר לכל אדם להתנייד באופן עצמאי, בטוח ושוויונית. הרחבת השירות הבינעירוני הנגיש בשישה קווים נוספים היא נדבך נוסף במהלך שאנו מובילים להרחבת אפשרויות הנסיעה עבור אנשים המתניידים בכיסאות גלגלים. נמשיך לפעול להרחבת המערך, בהתאם לצרכים בשטח וליכולת התפעולית, עד להנגשה רחבה ככל שניתן של התחבורה הציבורית בישראל".