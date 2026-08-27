ימים ספורים לפני פתיחת שנת הלימודים, משרד החינוך מציג שיפור משמעותי במצבת כוח האדם בבתי הספר.

בדיון שנערך היום (חמישי) בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, חשף מנכ"ל המשרד מאיר שמעוני כי התקיימה ירידה חדה בהיקף המורים החסרים במערכת.

על פי הנתונים שהציג שמעוני, במהלך חודש מאי נרשם מחסור של כ-3,000 אנשי הוראה במוסדות הלימוד. בעקבות פעולות איתור וגיוס מרוכזות שהוביל המשרד בחודשים האחרונים, הצטמצמה מצבת התקנים הפנויים לכ-800 מורים בלבד. מדובר בצמצום של כ-73% בתוך ארבעה חודשים, המקטין את הפערים לקראת ה-1 בספטמבר.

למרות הצניחה במספר התקנים הלא מאויישים, בוועדת החינוך ציינו כי מחסור של מאות עובדי הוראה עדיין דורש מענה תפעולי מקיף.

בוועדה הדגישו את החשיבות שבמציאת פתרונות ליתרת המחסור, על מנת להבטיח את סדירות הלמידה ואת פתיחת שנת הלימודים בצורה המיטבית עבור התלמידים.

יו"ר הוועדה ח"כ צבי סוכות, התייחס לממצאים שהוצגו בדיון והביע הערכה על המאמצים שננקטו, לצד הדגשת הניטור הרציף שיימשך במטרה להשלים את כלל התקנים. "יש כאן בשורה חשובה. בתוך שלושה חודשים משרד החינוך הצליח לצמצם את המחסור מכ-3,000 מורים לכ-800 בלבד - זו עבודה משמעותית שמגיעה לה הערכה לצוותי המשרד ולידידי שר החינוך יואב קיש על ההובלה. יחד עם זאת, המטרה שלנו ברורה: לפתוח את שנת הלימודים כשכל תלמיד ותלמידה מקבלים את המורה שהם צריכים, ולכן לא נוריד את הרגל מהגז עד שגם הפער שנותר ייסגר. ועדת החינוך תמשיך לעקוב מקרוב ולוודא שהמערכת מגיעה ל-1 בספטמבר מוכנה ככל שניתן".