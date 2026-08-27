התקדמות משמעותית נרשמה בפרויקט השדרוג התחבורתי במערב בנימין, עם סיומו של שלב מרכזי בעבודות בכביש 446. התנועה בציר הועברה באופן רשמי לגשר נחל מודיעים החדש, שנפתח במתכונת של שני נתיבים לכל כיוון. כחלק מהמהלך, בוטל לחלוטין המעקף הזמני אשר שימש את ציבור הנהגים במהלך תקופת הביצוע.

הזזת התנועה לגשר החדש מייצגת אבן דרך בשיפור זרימת התחבורה והגברת הבטיחות עבור עשרות אלפי הנוסעים העושים שימוש בדרך זו מדי יום. העבודות לאורך התווך נמשכות בקצב מואץ, כאשר היעד הסופי כולל פתיחת שלושה נתיבים לכל כיוון בקטע שבין מודיעין עילית לבין צומת שילת. בהמשך התוכנית מתוכננת גם המרת צומת שילת למחלף מודרני, כחלק מתפיסה מקיפה לפיתוח תשתיות התחבורה באזור.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ: "פתיחת הגשר החדש והמעבר לשני נתיבים בכל כיוון הם בשורה גדולה לתושבי מערב בנימין ולכל משתמשי הדרך. היעד שלנו ברור: להשלים את הרחבת הכביש לכל אורכו ולחולל שינוי יסודי במציאות התחבורתית באזור".

שרת התחבורה מירי רגב הוסיפה "אנחנו ממשיכים לחבר את ישראל, מצפון ועד דרום, ובכלל זה את ההתיישבות ביהודה ושומרון. פתיחת הגשר החדש בכביש 446 והמעבר לשני נתיבים בכל כיוון הם בשורה משמעותית לתושבי בנימין ולעשרות אלפי הנהגים שעושים שימוש בכביש מדי יום".

"נמשיך להשקיע בתשתיות התחבורה בבנימין, להרחיב כבישים, לשפר את הבטיחות ולהקל על חיי התושבים. זהו עוד שלב בדרך להשלמת הרחבת כביש 446, ואני מחויבת להמשיך ולקדם את הפרויקט עד להשלמתו. בנימין מתפתחת, מדינת ישראל מתפתחת, והתשתיות חייבות להיות בהתאם", דברי השרה.