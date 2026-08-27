יו"ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', הציג היום (חמישי) את תוכנית מפלגת הציונות הדתית "כן. מייהדים!" - תוכנית לאומית ליהוד הנגב והגליל.

במרכז התוכנית יעד לאומי של מיליון יהודים נוספים בנגב ובגליל, באמצעות הקמת 40 יישובים חדשים ועשרות חוות, הרחבה משמעותית של היישובים הקיימים ויצירת מאות אלפי פתרונות דיור.

במקביל, תיעשה פעילות לביטול התוכניות שאושרו בשנים האחרונות ביישובים הערביים, השתלטו על עתודות קרקע נרחבות ומאיימות על יכולת הפיתוח וההתיישבות היהודית באזור.

כדי לממש את המהלך, הציונות הדתית תדרוש במסגרת הממשלה הבאה את מינהל התכנון ואת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ותפעל לשינוי עמוק במנגנוני הקרקע והתכנון.

לצד שינויי החקיקה, הסרת חסמים וקיצור הליכי התכנון והשיווק, תפעל המפלגה לשינוי סדרי העדיפויות ולהצבת אנשי מקצוע בעלי תפיסה ציונית ולאומית בעמדות המפתח במערכות התכנון והקרקע, שיפעלו למימוש מדיניות הממשלה ולפיתוח ההתיישבות בנגב ובגליל.

המטרה היא להפוך את מנגנוני התכנון והקרקע ממערכות שמנהלות את המציאות הקיימת למנועי ביצוע של המדיניות הציונית: להקים יישובים, להרחיב את הקיימים, לשחרר קרקעות לבנייה ולתת עדיפות לפיתוח ההתיישבות היהודית.

במקביל תקדם התוכנית חבילת תמריצים משמעותית למעבר לנגב ולגליל, ובה הטבות מרחיקות לכת בקרקע ובדיור, בדגש על משרתי מילואים ומשרתים, לצד תמריצים לרופאים, אנשי חינוך, אנשי טכנולוגיה ואוכלוסיות נוספות שהמדינה מבקשת למשוך לאזור.

לצד ההתיישבות יוקמו ויורחבו אזורי תעשייה ותעסוקה גדולים, במודל של מוקדים אזוריים דוגמת ציפורית, ויושקעו המשאבים הנדרשים בתחבורה, חינוך, בריאות ותשתיות.

נדבך מרכזי נוסף בתוכנית יהיה השבת המשילות והביטחון כולל קידום מהלך רחב לאיסוף הנשק הבלתי־חוקי ולפגיעה בארגוני הפשיעה, לצד שינויי חקיקה שיעניקו לגופי הביטחון והאכיפה כלים נוספים. במקביל תוגבר האכיפה נגד בנייה בלתי-חוקית והשתלטות על קרקעות המדינה.

השר סמוטריץ' הבהיר: "ביהודה ושומרון הוכחנו שלא מספיק לקבל החלטות - צריך גם את הכלים ואת האנשים שיודעים ומאמינים שצריך לבצע אותן. זה בדיוק מה שנעשה עכשיו בנגב ובגליל. בממשלה הבאה נדרוש את מינהל התכנון ואת רמ"י. נשנה את החוקים שצריך לשנות, נסיר חסמים ונציב בעמדות המפתח אנשי מקצוע ציוניים שמאמינים בהתיישבות ובחזון של מדינת ישראל. נחזיר את הציונות להיות המצפן של מערכות התכנון והקרקע".

לדבריו "אנחנו מציבים יעד ברור: מיליון יהודים נוספים בנגב ובגליל. נקים 40 יישובים חדשים ועשרות חוות, נרחיב את היישובים הקיימים, נייצר מאות אלפי פתרונות דיור ונבטל את התוכניות המופקרות שאושרו בשנים האחרונות ביישובים הערביים ומאיימות על ההתיישבות היהודית באזור. נביא משפחות באמצעות תמריצים משמעותיים בקרקע ובדיור, בדגש על משרתי מילואים ומשרתים, נמשוך רופאים ואנשי מקצוע, נקים אזורי תעשייה ותעסוקה ונשקיע בתשתיות. משפחה שתעבור לנגב או לגליל תקבל לא רק בית אלא עתיד. ובמקביל נחזיר את המשילות ונפעל בנחישות נגד הנשק הבלתי־חוקי וארגוני הפשיעה. אחרי המהפכה ביהודה ושומרון הגיע תורם של הנגב והגליל. מדינת ישראל חוזרת לקחת אחריות".