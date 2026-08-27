שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הציג בשיחה עם עיתונאים את קווי היסוד והדרישות שלו מהקואליציה הבאה.

בפתח דבריו התייחס סמוטריץ' לדרישותיו הפוליטיות ואמר: "אדרוש בהסכם הקואליציוני הבאה את רמ"י ומינהל התכנון. אם יהיו לנו גם מספיק מנדטים רוטמן יהיה שר המשפטים".

הוא הוסיף אזהרה מפורשת לעובדי המנהל והדרגים המקצועיים. "אסלק מרמ"י ומינהל התכנון את כל הגורמים האנטי ציוניים שינסו לעצור את התוכנית וישלכו לכל הרוחות".

בהמשך חשף פרטים מסיור ביטחוני שערך לאחרונה והציע החמרה בענישה. "הייתי השבוע במתקן שב"כ וקיבלתי סקירה לפיה יש למעלה ממיליון כלי נשק לא חוקיים כולל מאגים, רובי סער ולבנות חבלה. צריך לחוקק שכל מי שמחזיק אמל"ח לא חוקי יואשם בעבירות טרור וייכנס לכלא לעשר שנים. עבירה של סחר בנשק צריכה להיענות בעונש של 20 שנות מאסר. נגדיל את בתי הכלא בישראל כי אנחנו הולכים להכניס אלפים לכלא".

בתחום התכנון וההתיישבות הצהיר שר האוצר: "נבטל את התוכניות והרחבת הישובים הערבים שחונקים את התיישבות היהודית - הגיע הזמן לאפלייה מתקנת ליהודים. מי יצביע נגד התוכנית הזאת? רק הערבים ואולי המטורללים מהמפלגה של יאיר גולן".

לדבריו "זה יעלה הרבה פחות מכל תוכנית אחרת. 7 באוקטובר הבא בגליל - יעלה פי מיליון".

לסיום, הדף שר האוצר את הביקורת על חלוקת המשאבים בתקופת כהונתו והגדיר אותה כ"טענה שקרית שפעלתי רק ביו"ש - התקציב לעוטף ישראל ולצפון ולגליל ולדרום שהעברתי כשר האוצר הוא פי אלף מאשר ליו"ש".