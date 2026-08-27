Antrona, sono Alessandro Angelo Muscinelli e Antonella Pagliarani le vititme dell'incident

טרגדיה קשה בצפון איטליה: טיול אווירי מעל הנוף ההררי הסתיים בתוך שניות באסון מחריד. כלי טיס קל פגע בכבלי רכבל שירות, עלה באש והתרסק סמוך לסכר קמפליצ'ולי. הטייס אלסנדרו אנג'לו מוסינלי, בן 62, וגיסתו אנטונלה פגלראני, בת 63, נהרגו במקום.

הרגעים האחרונים תועדו במצלמה. בתיעוד נראה האוטוג'ירו הדו-מושבי טס מעל האזור, לפני שהוא פוגע בכבלים שמעל הסכר. מיד לאחר הפגיעה פורצות להבות מכלי הטיס והוא צונח אל הקרקע.

אלא שמאחורי התמונות הקשות מסתתר סיפור משפחתי כואב במיוחד: אחיו של הטייס היה באותה שעה על הקרקע, סמוך לאגם, והמתין להגעת כלי הטיס. על סיפונו היו אחיו ובת זוגו. לנגד עיניו התרחש האסון שבו איבד בתוך רגע את שניהם. לפי הדיווחים באיטליה, בהמשך אף נדרש לזהות את גופותיהם.

התאונה התרחשה ביום רביעי בסביבות השעה 11:00 באזור אגם קמפליצ'ולי שבעמק אנטרונה, בצפון חבל פיימונטה. כלי הטיס פגע בכבלים השייכים לרכבל שירות של חברת החשמל Enel, שאינו פתוח לציבור, התלקח והתרסק בשטח הסמוך לסכר.

כוחות הצלה גדולים, בהם כבאים, צוותי חילוץ הררי ומסוק, הוזעקו לזירה, אך לשני הנוסעים לא נותר סיכוי. מוסינלי היה מהנדס וטייס מנוסה שנהג לצאת לטיסות באזור ואף לקחת עמו בני משפחה וחברים. הטיסה שהייתה אמורה להיות עוד מסע מעל נופי ההרים והאגמים הפכה לטרגדיה משפחתית.

הרשויות באיטליה פתחו בחקירה לבירור נסיבות התאונה. בין האפשרויות שנבדקות נמצאים תנאי הראות והאפשרות שהטייס הסתנוור מאור השמש, לצד בדיקת תקלה טכנית ושאלת סימון הכבלים במפות התעופה. בשלב זה טרם נקבעה סופית הסיבה לאסון.

ראש עיריית אנטרונה שיירנקו, פרנקו בורסוטי, סיפר כי ראה את האירוע ממרפסת ביתו. לדבריו, כלי הטיס נראה באוויר - ואז, לאחר הפגיעה בכבלים, הפך ל"כדור אש".

החקירה עוד תנסה לקבוע כיצד אירעה התאונה, אך עבור המשפחה התשובות כבר לא יוכלו לשנות את התוצאה: שני בני משפחה יצאו לטיסה - ואדם אחד, שהמתין להם על הקרקע, ראה אותם נעלמים מול עיניו בתוך שניות.