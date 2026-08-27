גבר ואישה כבני 70 נמצאו הערב (חמישי) מחוסרי הכרה בדירה בשדרות משה דיין בשכונת פסגת זאב בירושלים ופונו במצב קשה לבתי החולים הדסה הר הצופים ושערי צדק בעיר.

בתחילה נבדק חשד כי השניים נפגעו בעקבות הימצאות חומרים מסוכנים בדירה, אולם לאחר בדיקות מקיפות של לוחמי האש וצוותי הניטור נשלל החשד.

שוטרי מחוז ירושלים הגיעו לזירה ופתחו בבדיקת המקרה.

פרמדיק מד"א נדב טייב וחובש ביחידת האופנועים של מד"א דוד לוי סיפרו, "ראינו גבר ואישה בשנות ה-70 לחייהם כשהם מחוסרי הכרה". השניים הוסיפו כי העניקו לבני הזוג טיפול רפואי מציל חיים וכי הגבר הורדם והונשם.

לאחר הטיפול הראשוני פונו בני הזוג לבית חולים כשמצבם מוגדר קשה. במקביל, בעקבות מצבם והחשד הראשוני להימצאות חומרים מסוכנים, הוזעקו למקום לוחמי האש מתחנת מרחב האומה.

הכוחות ביצעו סריקות ובדיקות בדירה, הממוקמת בקומה הרביעית בבניין בשדרות משה דיין. צוותי הניטור ערכו בדיקות במטרה לזהות ערכים שעשויים להעיד על נוכחות חומרים מסוכנים בזירה.

בתום הבדיקות הודיעה כבאות והצלה כי החשד הראשוני נשלל. "מתוצאות הניטור עולה כי לא נמצאו ערכים של חומרים מסוכנים בזירה", נמסר.