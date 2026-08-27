עימות בין ש"ס ליועצת המשפטית לממשלה סביב אירועי ההנצחה הממלכתיים למנהיגה הרוחני של ש"ס, הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שאמורים להתקיים השנה בסמיכות לבחירות.

היועמ"שית סבורה כי יש לדחות את האירועים עד לאחר הבחירות בשל חשש לשימוש במשאבי המדינה לצורכי תעמולת בחירות, ואילו בש"ס מתנגדים בתוקף.

בשנה החולפת חוקקה הכנסת חוק להנצחת הרב עובדיה יוסף, הקובע כי מוסדות המדינה יקיימו פעילויות להנחלת מורשתו וחזונו. על פי החוק, הפעילויות אמורות להתקיים ביום פטירתו של הרב, שיחול השנה ב-14 באוקטובר, או במהלך השבוע שלאחר מכן.

אלא שהשנה חל המועד בסמיכות לבחירות. היועצת המשפטית לממשלה סבורה כי הדבר מעורר חשש כבד לשימוש במשאבי המדינה לטובת תעמולה פוליטית, בין היתר על רקע השימוש שעושה ש"ס בתמונתו של הרב עובדיה במסגרת קמפיין הבחירות שלה.

על רקע זה ביקשה היועמ"שית לדחות את אירועי ההנצחה הממלכתיים עד לאחר הבחירות. בש"ס מסרבים לדרישה וטוענים כי דחיית האירועים מנוגדת לחוק שקבע את המועדים שבהם יש לקיימם.

במפלגה מעלים גם את ההשוואה לאירועי הזיכרון לראש הממשלה לשעבר יצחק רבין. לטענתם, אם אירועי ההנצחה לרב עובדיה יבוטלו או יידחו בשל זיהויו עם ש"ס, יש לנהוג באופן דומה גם באזכרת רבין, המזוהה לדבריהם עם השמאל ומפלגת העבודה.

"הדרישה החצופה והמקוממת של היועמ"שית המודחת לבטל את עצרת התפילה והזיכרון למרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, בטענה שמדובר ב'תעמולת בחירות', היא פגיעה חמורה בזכרו של מרן ובציבור ענק במדינת ישראל הצועד לאור מורשתו", נמסר מש"ס.

במפלגה הוסיפו כי לשיטתם הדרישה עומדת בניגוד לחקיקה שאושרה בכנסת, "זוהי גם רמיסה בוטה של החוק, שאושר פה אחד במליאת הכנסת ומחייב את קיום העצרת".

ש"ס הודיעה כי בכוונתה לפעול נגד ההחלטה גם במישור המשפטי, "לא ניתן ליועמ"שית המשרתת את השמאל לפגוע בזכרו של מרן ונפעל בכל הכלים המשפטיים לבטל את ההחלטה".