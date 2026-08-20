יו"ר ש"ס, חבר הכנסת אריה דרעי, הגיע היום (חמישי) להתייעצות בביתו של חבר מועצת חכמי התורה של המפלגה, הרב יצחק יוסף.

הפגישה התקיימה ברקע מתיחות שנוצרה בתקופה האחרונה מצד גורמים ומקורבים לבית הרב סביב מעמדו בהנהגה הרוחנית של המפלגה.

הרב יצחק יוסף הוא בנו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שהיה מנהיגה הרוחני של ש"ס ונשיא מועצת חכמי התורה של המפלגה. בתקופה האחרונה נעשו ניסיונות ממושכים מצד מקורבים לבית הרב להביא לכך שימונה לנשיא המועצה כממשיך דרכו של אביו.

המתיחות סביב הסוגיה איימה להתפתח למשבר לקראת הבחירות. במסגרת העימות נעשו ניסיונות להעביר מסרים שלפיהם הרב יצחק יוסף ביקש מתלמידיו וממקורביו שלא להצביע לש"ס בבחירות הקרובות.

בתום הפגישה פורסמה מבית הרב יצחק יוסף הודעה מפורטת, שבה נמסר כי דרעי הגיע כשבידיו "אגרת אישית ודרמטית" בשליחותו של זקן חברי מועצת חכמי התורה, הרב משה מאיה. באיגרת ביקש הרב מאיה לעגן את מעמדו של הרב יצחק יוסף כמנחה ומדריך בענייני מורשת אביו בתוך ש"ס ומוסדותיה.

באיגרת הדגיש הרב מאיה כי ש"ס "שמרה ושומרת על מורשתו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצ"ל". עוד כתב כי הרב יצחק יוסף, "מתוקף היותו ממשיך דרכו של אביו אשר הכתירו לפני פטירתו, יהיה המנחה ומדריך על מורשתו של מרן זצ"ל בתנועת ש"ס ומוסדותיה".

זקן חברי מועצת חכמי התורה ביקש מהרב יוסף לקבל על עצמו את האחריות להנחיית נציגי התנועה ומוסדותיה בעניינים אלה. "לקחת על עצמו את עול הנחיית והדרכת מורשתו והנהגתו של מרן רבינו זיע"א בקרב נציגי התנועה ובמוסדותיה", נכתב בהודעה מבית הרב.

לצד הדברים על מעמדו של הרב יצחק יוסף, התייחס הרב מאיה באיגרתו גם לדרעי והביע בו תמיכה. לדבריו, הרב עובדיה יוסף "סמך ידו בכל ענייני הציבור על נאמן ביתו, שלוחא דרבנן מקים עולה של תורה, מחולל מהפיכת יהדות ספרד, הרב רבי אריה דרעי יו"ר תנועת ש"ס והפקיד בידיו את מושכות הנהגת התנועה הקדושה".

הרב מאיה הוסיף על דרעי כי "הוא עומד בפרץ במסירות נפש ממש בפני כל המבקשים להמעיט כוח התורה והקדושה רח"ל, הן בגזירות וברדיפות כנגד בני הישיבות והן בשאר עניינים".

בהודעה מבית הרב נמסר עוד כי הרב יצחק יוסף הדגיש במהלך המפגש את מה שהגדיר כחובת השעה. "הצלת התורה ובני הישיבות היא מורשתו של מרן וחובה להתגייס למען בני התורה", אמר.

בש"ס הרשמית לא התייחסו לתוכן ההודעה שפורסמה מבית הרב יצחק יוסף.