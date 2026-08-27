משפחתו של אביעד ניימן הי"ד, שנפל בקרב בלבנון, עדכנה הערב (חמישי) כי התפילין שלו, שאבדו לבנו במהלך נסיעה משומריה לירושלים, נמצאו.

העדכון הגיע לאחר שהמשפחה פנתה לציבור בבקשה לסייע בחיפושים.

מוקדם יותר סיפרה שיר ניימן, אלמנתו של אביעד, כי בנה נשא עמו את התפילין של אביו ושכח אותן במהלך הנסיעה אתמול (רביעי).

"עם ישראל היקר, צריכים את עזרתכם במציאת התפילין של אביעד ניימן הי"ד שנהרג בלבנון", כתבה. "הבן שלי שכח אתמול, 26.8, את התפילין של אביו הי"ד בדרך משומריה לירושלים".

לדבריה, בנה נסע בסביבות השעה 12:20 בקו 57 של דן לכיוון באר שבע, ולאחר מכן המשיך בקו 470 של אגד לכיוון ירושלים. "התפילין היו בתוך תיק 'תפידנית' כחול עם שם וטלפון עליהם. נשמח לכל מידע", הוסיפה ניימן.

בעקבות אובדן התפילין ביקשה המשפחה מכל מי שנסע בקווים או החזיק במידע לסייע באיתורן. כעת, לאחר הפנייה לציבור, עדכנה המשפחה כי התפילין נמצאו.