אל תיהו קוקיסטים! פודקאסט נקודות חיבור

ראש ישיבת מצפה יריחו, הרב יצחק סבתו, התייחס בפודקאסט "נקודות חיבור" ליחס לתורת הרב קוק ולמעמדה בקרב תלמידיו.

לדבריו, אין לראות בכתביו של הרב קוק מסגרת סגורה שאינה מותירה מקום להמשך, לחידוש ולכיוונים נוספים. "גם הרב קוק לא רצה שיהיו חסידים", אמר הרב סבתו. "הוא לא אמר שמה שאני כותב, מאז שסיימתי לכתוב, אז הכול נסגר".

בהמשך קרא שלא להסתגר בתוך זרם אחד בלבד: "אל תהיו קוקיסטים. אל תהיו חסידים, אל תיסגרו. יש עוד גוונים, או עוד זרמים, גם בתוך העולם התורני. כולם חשובים, כולם יקרים".

הרב סבתו התייחס גם לשאלה האם סביב תורת הרב קוק התפתחה בפועל מעין חסידות. לדבריו, התשובה משתנה בין הקבוצות השונות, "יש מתלמידי הרב קוק שאכן בנו סוג של חסידות מסביב לתורתו ודמותו. יש כאלה".

לדבריו, גם כאשר מדובר בדרך בעלת חשיבות, אין לזהות אותה עם מלוא תורתו ודמותו של הרב קוק. "שיטה שבונה חסידות סגורה מסביב לכתבי הרב קוק חשובה מאוד, אבל זה לא הרב קוק עצמו", אמר, והוסיף כי הרב קוק "הרבה יותר רחב" ואף "מזמין את הדור הבא לפתוח עוד מעיינות כהמשך".

כשנשאל האם יש חוסר בתורת הרב קוק, השיב הרב סבתו, "ברור שיש חוסר". הוא הסביר כי הרב קוק עצמו לא סבר שאדם אחד יכתוב את כל הספרות התורנית החדשה של דור התחייה, וכי יש מקום לכיוונים ולהמשכים נוספים.