אליאב ארבל - רק מדבר Eliav Arbel

אליאב ארבל מוציא לאור את סינגל הבכורה שלו, "רק מדבר", שאותו כתב והלחין.

השיר נולד לפני כשנתיים בסדנת כתיבה אצל אביב בכר, ועוסק בחיפוש אחר קשר, בתחושת מרחק וברצון להרגיש שמישהו בצד השני שומע.

ארבל מספר כי במרכז השיר עומדת הקריאה "אני כבר נמצא", שבזמן הכתיבה ביטאה עבורו ניסיון לזעוק החוצה ולחפש נוכחות שתפיג את תחושת הלבד.

בפזמון הוא שר, "אין גלים, יש עפר... צועק לי בקול, שתשמע, שתבוא אליי, אני כבר נמצא".

ארבל הסביר כי התובנה החדשה נוגעת לחיפוש אחר נוכחות וחיבור, "זו ההבנה שמה שאנחנו מחפשים בחוץ, אותה נוכחות או חיבור, בעצם כבר נמצאים איתנו ובתוכנו, בדיוק במקום שבו אנחנו עומדים". את דבריו על השיר חתם בהזמנה, "מוזמנים להאזין ולצליל פנימה".