יותר מ-50 אלף במעמד הסליחות המרכזי בכותל הקרן למורשת הכותל המערבי

למעלה מ-50 אלף איש השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל המערבי.

מתחילת חודש אלול ועד כה, במהלך מחציתו הראשונה של החודש בלבד, השתתפו למעלה מ-350 אלף מתפללים במעמדי הסליחות שהתקיימו ברחבת הכותל המערבי.

בקרן למורשת הכותל המערבי מציינים: "השנה ניכרת עלייה משמעותית במספר המשתתפים במעמדי הסליחות, ולא רק במעמדים המרכזיים, כאשר מדי לילה מתאספים אלפי מתפללים ברחבת הכותל המערבי לאמירת סליחות, ועשרות אלפים נוהרים למעמדים המתקיימים לאורך חודש אלול".

במהלך המעמד הלילה נשא מנכ"ל הקרן למורשת הכותל המערבי, מר מרדכי (סולי) אליאב, יחד עם קהל הרבבות, תפילות נרגשות לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לאחדות העם ולשלום ולביטחון ישראל.

מעמד הסליחות המרכזי הבא יתקיים במוצאי השבת הקרובה בשעה 00:15, בהשתתפות רבבות מתפללים.