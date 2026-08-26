מעמד סליחות ייחודי המיועד לציבור החילוני המתחזק ובעלי התשובה יתקיים הערב בלב המעוז החסידי-חרדי בירושלים - בית המדרש הגדול והמרכזי של חסידות בעלזא בעיר.

את היוזמה לאירוע הוביל ארגון "צהר", הפועל בשנים האחרונות לחיבור קהלים רחבים למסורת היהודית.

על פי הערכות המארגנים, אלפי משתתפים - רבים מהם צעירים ומשפחות שעשו בשנים האחרונות את המעבר אל אורח חיים דתי - צפויים לגדוש את היכל בית המדרש הענק ולשאת תפילה משותפת לקראת הימים הנוראים.

האירוע בולט במיוחד בשל שורת הרבנים והמנהיגים הרוחניים שיכבדו את המעמד בנוכחותם. לצד מארח האירוע, האדמו"ר מבעלזא, צפויים להשתתף ולשאול דברי חיזוק והתעוררות הראשון לציון לשעבר, הרב יצחק יוסף והרב יצחק דוד גרוסמן.

קיומו של מעמד בסדר גודל כזה ובמיקום כה סמלי נתפס במגזר החרדי כמהלך יוצא דופן, המעיד על פתיחות גוברת ועל רצון ליצור גשרים בין עולם בעלי התשובה לבין הזרם המרכזי בחברה החרדית.