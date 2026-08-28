היכל בית המדרש הגדול של חסידות בעלזא בירושלים אירח אמש את אחד מהאירועים המרכזיים והמרגשים בעולם הקירוב בשנים האחרונות.

ביוזמת ארגון "צהר - המרכז ליהדות שורשית", התכנסו אלפי נערים וצעירים שעשו בשנים האחרונות את צעדיהם הראשונים לעבר עולם התורה והמצוות, למעמד סליחות המוני שייזכר לדורות.

הערב נפתח בשורת דברי חיזוק והתעוררות מפי אבי תנועת הקירוב ורבה של מגדל העמק, הרב יצחק דוד גרוסמן, שעמד על גודל מעלתם של השבים אל חיק המסורת.

רגע השיא של המעמד נרשם עם פתיחת דלתות ההיכל וכניסתם המשותפת של האדמו"ר מבעלזא, מרן הראשון לציון הרב יוסף והרב יצחק דוד גרוסמן.

הופעתם המשותפת של שלושת המנהיגים הרוחניים במעמד שנועד כולו לקירוב רחוקים התקבלה בשירה מצד אלפי המשתתפים, והמחישה את החיבור העמוק החוצה מגזרי עדות וחסידות בתוך הציבור החרדי-שומרי המסורת לקראת ימי הדין.

עם תחילת אמירת הסליחות, התאחדו קולותיהם של האלפים לזעקה משותפת באמירת י"ג מידות של רחמים, כשברקע מורגשת תחושת התעלות רוחנית עמוקה לקראת תקופת הסליחות והימים הנוראים.

לאחר אמירת הסליחות, שב הרב גרוסמן לחזק את הצעדים האמיצים של המשתתפים בהתחזקותם היומיומית.

לקראת נעילת האירוע, נשא הראשון לציון הרב יוסף תפילת "מי שברך" מיוחדת ונרגשת לרפואתו השלמה ולאריכות ימיו של מארח המעמד, האדמו"ר מבעלזא, אליה הצטרף קהל האלפים.

"הצימאון האדיר שראינו הערב מוכיח עד כמה הציבור מחפש את האמת וצמא לדבר ה'", מסרו בארגון 'צהר' וציינו כי האירוע מסמן אבן דרך משמעותית בהנגשת היהדות ובחיזוק האחדות בקרב ציבור השבים אל מסורת ישראל.