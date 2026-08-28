עומר שם טוב בריאיון לערוץ 7: כששמעתי את ההפצצות פחדתי אבל ידעתי שנלחמים עליי ולא משאירים א

שורד השבי עומר שם טוב מתאר בראיון מיוחד לערוץ 7 את התקופה בשבי, השחרור והחיים שאחרי, על רקע ספרו החדש "מפגש עם עצמי בגיהנום". הראיון המלא יפורסם במוצאי שבת.

בקטע מתוך הראיון שמתפרסם כעת נשאל שם טוב על התחושות שליוו אותו כאשר שמע את הפצצות צה"ל ברצועת עזה. הוא תיאר פחד מפגיעה אפשרית, לצד תחושת ביטחון שנבעה מהידיעה שצה"ל פועל באזור.

"יש את הפחד הזה שבטעות תהיה טעות בזיהוי, שזה פחד שרודף אותך כל הזמן שם", סיפר שם טוב. לצד זאת הדגיש כי לקולות הלחימה הייתה עבורו גם משמעות אחרת.

"אבל אני יכול להגיד לך שבאותה מידה גם לשמוע טנקים, ולשמוע חיילים, ולשמוע מטוסים באוויר, נותן לך את הביטחון הזה שהנה נלחמים עליך, שלא משאירים אותך מאחור, שמשהו קורה", אמר.

"וזה עוזר לך להמשיך", הוסיף אך הדגיש כי "באותה מידה זה גם קשה. זה קשה. כל הפצצה זו הפצצה".