נתוני שכר חדשים של צה"ל לשנת 2026 חושפים את משכורותיהם של מפקדים וקצינים בשירות הקבע, על רקע השחיקה לאחר כמעט שלוש שנות לחימה.

לפי הנתונים שפרסם הבוקר (שישי) יוסי יהושע ב"ידיעות אחרונות", מפקד פלוגה בגדוד לוחם משתכר כ-18,700 שקלים ברוטו בחודש, סגן מפקד גדוד כ-30 אלף שקלים ומפקד גדוד כ-34,300 שקלים.

מפקד חטיבה משתכר, לפי הנתונים, כ-41,200 שקלים בחודש. הנתונים מגיעים לאחר העלאות שכר שבוצעו בסיוע תוספת תקציבית ייעודית של משרד האוצר בעקבות המלחמה, לצד מקורות תקציביים שצה"ל פינה לטובת הנושא.

בדרגות ובתפקידים אחרים השכר נמוך משמעותית. מנתונים מדגמיים של צה"ל שהוצגו עולה כי קציני סייבר ומודיעין צעירים ביחידה 8200 משתכרים סביב 9,000 שקלים, קצינת משאבי אנוש בחטיבה כ-9,300 שקלים וקצינת לוגיסטיקה באט"ל כ-10,800 שקלים.

עוד עולה מהנתונים כי קצינת סייבר במצו"ב משתכרת כ-10,500 שקלים, ואילו רס"ן בדובר צה"ל המשרת בתפקיד מטה משתכר כ-11,400 שקלים.

בצה"ל מצביעים על קושי בשימור כוח האדם, בין היתר ביחידות הטכנולוגיות והמודיעיניות שבהן יכולים המשרתים לקבל הצעות שכר גבוהות יותר בשוק הפרטי.

הקושי אינו מוגבל לתפקידים הטכנולוגיים. בדרגי הפיקוד הלוחמים מתמודדים בצה"ל עם שחיקה לאחר תקופה ממושכת שבה מפקדי פלוגות, סגני מפקדי גדודים ומפקדי גדודים נדרשו לשירות אינטנסיבי, ובחלק מהמקרים כמעט שלא יצאו הביתה במשך חודשים.

לפי הפרסום, מספר המתמודדים על תפקידי פיקוד הולך ויורד וקצינים רבים בוחרים להשתחרר. בחלק מהמקרים מאוישים תפקידים בקצינים זוטרים יותר מהתקן שנקבע להם, מצב המוגדר בצה"ל "תת-תקינה".

72% מבני ובנות הזוג של המשרתים דיווחו על תחושת גאווה ושותפות בשירות, ו-68% תומכים בהמשך השירות.