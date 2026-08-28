רס"ר אדיב מנסור, לוחם מג"ב ותיק שהיה בין הראשונים שהגיעו אל יובל קסטלמן ז"ל לאחר שנורה, העיד אתמול (חמישי) בבית הדין הצבאי בבית ליד במשפטו של לוחם המילואים אביעד פריג'ה.

בעדותו אמר מנסור כי קסטלמן שלף את ארנקו ותעודת הזהות שלו רק לאחר שהירי בזירה כבר הסתיים.

פריג'ה מואשם בגרימת מותו של קסטלמן, לאחר שזיהה אותו בטעות כאחד המחבלים בפיגוע בכניסה לירושלים בתחילת המלחמה. לפי עדותו של מנסור, גם הוא עצמו חשד בתחילה שקסטלמן הוא מחבל: "בהתחלה הוא היה נראה לי מחבל כי שלושתם היו עם נשקים".

מנסור סיפר כי הגיע לעבר קסטלמן כשהוא מכוון אליו את נשקו, ובתגובה סימן לו קסטלמן בשתי ידיו שלא לירות. כאשר היה במרחק של כשני מטרים ממנו, שלף קסטלמן את ארנקו והשליך אותו לעבר המדרכה, ומנסור ניגש לבדוק את תעודת הזהות.

לדברי מנסור, רק בשלב זה הבין כי מדובר באזרח ישראלי יהודי. הוא ציין כי קסטלמן היה פצוע בפיו ולא יכול היה לדבר, ולכן הבין כי השלכת הארנק נועדה לאפשר לו להזדהות.

מנסור העיד כי גם לאחר שקסטלמן סימן לו בידיו הוא המשיך לכוון לעברו את הנשק מחשש שהוא עדיין עלול להוות סכנה. "למדתי לקח מהרבה אירועים, חשוד יכול להיות שיש עליו מטען או חגורת נפץ, סכין, עוד אקדח, רימון רסס", הסביר, והוסיף כי לא רצה לקחת סיכון.

במהלך החקירה נשאל מנסור במפורש אם בזמן השלכת הארנק ובדיקת תעודת הזהות עדיין נשמע ירי בזירה. "כשאני בדקתי את הארנק לא היה ירי", השיב, ובהמשך הדגיש, "בבדיקת הארנק לא היה ירי מאף גורם".

מנסור סיפר כי לפני שהגיע לזירה שמע יריות רבות, אך לא ראה מי ירה. "לא ראיתי לא אזרח ולא חייל... שמעתי אבל לא ראיתי חייל יורה", העיד.

בעדותו התייחס גם לקריאות "חדל" שנשמעו במקום. לדבריו, הירי פסק במהלך התקדמותו לעבר הזירה, עוד לפני שהוא ואזרח נוסף צעקו "חדל", והוא הסביר כי צעק כדי למנוע מצב שבו יירו בו בטעות ולא משום שכבר זיהה את קסטלמן כאזרח.

מנסור אמר כי אינו יודע אם הירי פסק משום שהחיילים הבחינו בו, בעקבות הקריאות או מסיבה אחרת. לדבריו, כאשר הגיע אל קסטלמן הירי כבר פסק, והוא עצמו עדיין חשד בו עד לבדיקת תעודת הזהות, "עד שהזדהה עם הארנק ואז פיניתי אותו".

בשלב אחר הוצגה למנסור טענה שלפיה בתוכנית טלוויזיה תואר פריג'ה כמי שירה בקסטלמן לאחר שזה השליך את הארנק ואת תעודת הזהות. מנסור חזר על עדותו שלפיה בעת השלכת הארנק ובדיקת התעודה לא היה עוד ירי בזירה.

סנגוריו של פריג'ה, עורכי הדין אל"ם (מיל') שלומי צפורי, אל"ם (מיל') רן כהן רוכברגר, אל"ם (מיל') אורלי דרי ירון ורס"ן (מיל') נאור אלון סוסנוסקי, טענו בעקבות העדות כי היא מחזקת את קו ההגנה. "העד אדיב מנסור הפריך סופית את הטענה השקרית כאילו הלוחם פריג'ה ירה ביובל ז"ל למרות שיובל כבר שלף את הארנק והציג את תעודת הזהות שלו", מסרו.

הסנגורים הוסיפו כי לעדות, לשיטתם, "משמעות רבה לבירור האמת בתיק ולטיהור שמו של הלוחם אביעד פריג'ה". הם טענו כי פריג'ה פעל בתום לב וכי העמדתו למשפט פלילי בעקבות האירוע גרמה לו ולמשפחתו עוול קשה.