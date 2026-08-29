היעלמותן של מלי וליאל יהלומי ממשיכה לעורר הדים, וכעת מתבררים פרטים חדשים על הימים שקדמו לבריחתן מהארץ ועל המציאות שהותירו מאחור.

על פי דיווח בחדשות 12, ברקע להחלטה לעזוב עמדו חובות כבדים של יותר מ־200 אלף שקלים, שנצברו במשך תקופה ארוכה והלכו ותפחו.

לפי גורמים המעורים בפרשה, רק ימים ספורים לפני היעלמותן השתתפה מלי יהלומי במסיבת הפתעה לרגל יום הולדתה ה־50. בני המשפחה וחבריה הקרובים לא הבחינו בכל סימן חריג ולא העלו בדעתם כי היא ובתה מתכננות לעזוב את ישראל ולהיעלם.

לאחר שאותרו בארגנטינה התקשרה ליאל, באמצעות נציג המשטרה המקומית, אל בני משפחתה שהתכנסו בבית הסבתא. בשיחה, שנערכה בשעת לילה מאוחרת, נשמעה ליאל בוכה ואמרה כי השתיים בסדר וכי כל המהלך נעשה מרצונן. היא אף הביעה צער על הדאגה שנגרמה למשפחה והבטיחה לעדכן בהמשך.

הדירה ששכרו במודיעין נמצאה כשהיא מרוהטת ומלאה בציוד, ללא סימנים המעידים על מעבר מתוכנן. גם בנה של מלי, אברך המתגורר בישראל עם בנו הקטן ונתמך כלכלית על ידה, הופתע לחלוטין מהאירועים ולא ידע דבר על התוכנית. הוא אף סייע לבני המשפחה כשהעביר את הסיסמאות למחשב ולאייפד שהושארו בדירה.

גורמים המעורים בחקירה מעריכים כי מצבה הכלכלי של מלי היה אחד המניעים המרכזיים לבריחה. לדבריהם, במשך תקופה ארוכה ניסתה לשפר את מצבה, השלימה תואר שני במטרה להגדיל את שכרה ואף קודמה בעבודתה, אולם למרות זאת התקשתה לצמצם את החובות שהמשיכו להצטבר.

במשפחה מעריכים כי ההחלטה להסתיר את התוכנית נבעה גם מחשש שבני המשפחה ימנעו את היציאה מהארץ או ינסו לסייע בכיסוי החובות. לפי הדיווח, חלק מבני המשפחה אף שימשו ערבים להתחייבויות כספיות של מלי, עובדה שהפכה את הסודיות למשמעותית עוד יותר.

עוד דווח כי לאחר איתור השתיים בארגנטינה נדהמו בני המשפחה לראות את מלי ללא כיסוי ראש - שינוי בולט עבור מי שחזרה בתשובה לפני כעשרים שנה. חלק מהקרובים פירשו זאת כסימן נוסף לכך שהשתיים מבקשות לפתוח פרק חדש ולהותיר את חייהן הקודמים בישראל מאחור.

בינתיים, בעוד מלי וליאל שוהות בדרום אמריקה, בני המשפחה נותרו להתמודד עם ההשלכות שנותרו בארץ - החל בטיפול בדירה וברכבי הליסינג, דרך הכלב שהושאר מאחור ועד לסיוע לבנה של מלי ולנכדה. במקביל, במשטרה ממשיכים להבהיר כי מהבדיקות שנערכו עד כה עולה שלא מדובר בחטיפה, אלא בהחלטה אישית שקיבלו השתיים לעזוב את ישראל.