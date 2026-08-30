שני מקרים חמורים של אירועי שנאה כלפי חרדים אירעו זה אחר זה בסוף השבוע האחרון באשדוד ומציפים שאלות קשות על גבולות השיח והאלימות במרחב הציבורי המשותף.

המקרה הראשון התרחש מעט לאחר חצות בליל שבת ברובע הסיטי. אברך חרדי עשה את דרכו חזרה לביתו כשהוא מלווה ברעייתו ובבנותיו הקטנות.

לפתע נצמד אליהם רוכב קורקינט חשמלי, הטיח בהם קריאות גנאי וכיוון לעבר גבו של האברך בדל סיגריה בוער.

למזלו הסיגריה פגעה בצד המכובה של בגדיו ונמנעה התלקחות. התוקף נמלט מהמקום במהירות, בעוד בני המשפחה שבו לביתם בחרדה עמוקה.

המקרה השני אירע במוצאי שבת באזור התפר שבין רובע ו' לרובע ז'. עיתונאי אתר 'אשדוד נט', עופר אשטוקר, עמד ברכבו לפני מעבר חצייה והמתין להולכי רגל. מצידו האחד של הכביש חצה בחור חרדי, ומהצד השני צעדה אם עם עגלת תינוק וילדיה.

לפתע, תוך כדי חציית הכביש, הסתובבה אחת הילדות בקבוצה - שנראתה כבת 10 בלבד - לעבר הבחור החרדי שכבר חלף על פניה, וירקה לעברו, בעוד האם המשיכה בדרכה מבלי להגיב.

אשטוקר, שהיה עד למחזה, פרסם פוסט נוקב שבו תאר את תחושת הזעזוע: "אני לא יודע מה הילדה הזאת שמעה בבית, בבית הספר, ברשתות או במקום אחר. אבל דבר אחד אני כן יודע: כשילדה בת 10 רואה אדם חרדי ברחוב ומגיבה כלפיו ביריקה - משהו אצלנו כחברה השתבש".

הוא הדגיש כי אין לשפוט משפחה שלמה או ציבור שלם על סמך רגע בודד, אך הוסיף: "מותר להתווכח, מותר לכעוס ומותר להתנגד לאורח חיים, אבל אסור לנו לגדל דור של ילדים ששונאים בני אדם בגלל הכיפה שעל הראש שלהם. הערב זאת הייתה יריקה במעבר חצייה. השאלה היא מה יהיה מחר".