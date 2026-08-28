מערכת היחסים הרגישה בין משטרת ישראל לציבור החרדי עומדת בפני מוקד חיכוך חדש. באמצעות עו"ד נתן משאט, שיגר ארגון "אמת ליעקב בישראל" מכתב התראה הכולל תלונה פיקודית ומשמעתית, לצד דרישה לקבלת נתונים מלאים במסגרת חוק חופש המידע.

בלב הפנייה עומדים שני אירועי אכיפה ממוקדים שהתרחשי ב-16 באוגוסט, בתוך פרק זמן של פחות משעה בירושלים ובסביבתה, שבהם התמקדו הכוחות באוטובוסים המזוהים עם הציבור החרדי.

על פי הפרטים המפורטים במכתב, האירוע הראשון התרחש בשעה 09:14, אז נעצר אוטובוס ששימש להסעה פנימית של ישיבת מיר. מן העדויות עולה כי השוטר שאדי גרגורה פעל לכאורה ללא תג זיהוי גלוי וסירב למסור את פרטיו האישיים במקום.

בהמשך האירוע, לאחר שאחד הנוסעים הבהיר כי בכוונתו לפנות למח"ש, טוענים בארגון כי רפ"ק רוזנברג הגיב בשאלה: "אתה מאיים עליי?!".

עוד נטען כי במהלך חילופי הדברים, לאחר שהוצע לקצין להניח תפילין, הוא הפתיע את הנוסעים כשאמר: "אני סיימתי להאמין באלוקים ב-7 באוקטובר". בארגון מדגישים כי אמונתו או אי-אמונתו האישית של השוטר אינה עומדת לדיון, אלא ההקשר הבעייתי שבו נאמרו הדברים - בעיצומה של פעילות אכיפה רגישה מול ציבור חרדי.

בנוסף, הועלו תהיות קשות סביב טוהר המידות באכיפה עצמה: נטען כי נהג האוטובוס לא היה חגור אך לא קיבל דו"ח, בעוד נוסעים חולקו בקנסות.

כמו כן, בארגון מטילים ספק בשאלה כיצד שוטרים מתוך ניידת עוקבת הצליחו לזהות בוודאות נוסע שאינו חגור בחגורת אגן נמוכה בתוך אוטובוס נסיעה פעיל.

האירוע השני התרחש זמן קצר לאחר מכן, בשעה 10:05, וכוון כלפי קו 618 בדרכו מירושלים לבית שמש - אירוע שהסתיים ברישום של לא פחות מ-26 דו"חות לנוסעים.

במכתב צוין כי חלק מהנוסעים טענו בזמן האמת כי חגורות הבטיחות באוטובוס היו תקולות או שאינן שמישות. הצטברותן של שתי פעולות אכיפה כה סמוכות זו לזו על קווים המשרתים מובהקת את הציבור החרדי, מעלה לדברי הארגון חשש כבד למהלך יזום ומפלה.

המכתב מזכיר גם תקרית קודמת שבה, לטענת הארגון, אותו קצין רשם דו"ח לנהג חרדי שעטה תפילין תוך כדי נהיגה בטענה שהדבר מסיח את דעתו ומסכן את השליטה ברכב.

למרות שהארגון נמנע מקביעה נחרצת כי מדובר במדיניות אפליה מוצהרת, נטען כי מכלול האירועים מחייב בדיקה מערכתית רוחבית. במסגרת בקשת חופש המידע, דורשת העמותה חשיפה של נתונים סטטיסטיים על אכיפת חגורות בטיחות באוטובוסים לאורך העשור האחרון, בחלוקה למחוזות, קווים, היקף האזהרות ובקשות הביטול, לצד דוח פעילות מלא מיום האירועים המדובר.

"הציבור החרדי אינו הפקר", הבהירו בארגון, ודרשו ממשטרת ישראל לאשר את קבלת התלונה בתוך שבעה ימים ולמסור את זהות הגורם הפיקודי שאליו הועבר התיק לטיפול. משטרת ישראל טרם מסרה את תגובתה המלאה לטענות.