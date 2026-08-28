צה"ל מרחיב את שילובם של בני המגזר החרדי בתפקידי הליבה של מערך המודיעין: לראשונה, במסגרת מסלול ייעודי בשם "ראשית חוכמה", גויסו חיילים חרדים מעמותת "מעלות צור" לתפקידי חוקרי מודיעין באוגדה 146.

החיילים ישתלבו בתפקידי מחקר מודיעיני, הכוללים עיבוד וניתוח מידע, גיבוש תמונת מודיעין והפקת תוצרים המסייעים להערכת מצב ולקבלת החלטות מבצעיות. מדובר בתפקיד מקצועי המחייב יכולות למידה גבוהות, אחריות ושיקול דעת.

במסגרת המסלול יעברו המתגייסים טירונות מותאמת ולאחריה הכשרה מקצועית בתחום המודיעין, בהתאם לתפקיד שאליו ישובצו. במקביל לשירותם הם ילמדו במכללה וירכשו מקצוע אזרחי, במטרה להעניק להם כלים להשתלבות בשוק העבודה גם לאחר סיום השירות.

לקראת קליטתם הוקם עבורם מתחם ייעודי המותאם לאורח חייהם ולצרכיהם. בשבוע שעבר נערך במקום מעמד קביעת מזוזה בהשתתפות מפקד אוגדה 146, תת-אלוף בני אהרון, והגורמים השותפים לקידום הפרויקט.

מפקד האוגדה, תא"ל בני אהרון, אמר כי "אנו מחויבים לאחדות בכל חלקי העם, ביתר שאת לאחר אירועי השבעה באוקטובר. עצם הגיבוש של החיילים החרדים כאן הוא עדות חיה לכך שניתן וצריך לפעול אחרת".

לדבריו, "הגעתם של חרדים מכל גווני הישיבות לאגף המודיעין ולאוגדה 146 טומנת בחובה ערך עצום. היכולת שלכם להביא את תפיסת ה'היפכא מסתברא', לצד תרבות של דיון מעמיק וירידה לפרטים, היא קריטית. השילוב בין עומק העיון החרדי לליבת העשייה המודיעינית בצה"ל הוא כלי רב-עוצמה לחיזוק ביטחון המדינה".