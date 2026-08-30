כמעט שלוש שנים לאחר מתקפת הטרור הרצחנית של 7 באוקטובר, במערכת הביטחון גוברת ההערכה כי לא יהיה מנוס מחידוש התמרון הקרקעי ברצועת עזה - והפעם בלב העיר עזה.

על פי דיווחו של אמיר בוחבוט באתר וואלה, בצה"ל ובמערכת הביטחון מעריכים כי חרף המאמצים המדיניים לקדם הסדר ופירוז הרצועה, חמאס ממשיך לשקם את כוחו הצבאי, לבנות מחדש תשתיות טרור ולפעול לשימור שלטונו.

לפי הדיווח, כבר בחודש מאי הציג מפקד פיקוד הדרום, האלוף יניב עשור, לרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר תוכנית מבצעית מקיפה הכוללת חזרה ללחימה בעיר עזה. התוכנית כוללת שלבים של כיבוש מדורג של העיר, לצד פינוי אוכלוסייה אזרחית לאזורים הומניטריים ייעודיים.

גורם ביטחוני המעורה בפרטי התוכנית אמר לוואלה כי ההערכה היא שמרבית מפקדי חמאס, פעילי הזרוע הצבאית ואנשי מנגנוני הביטחון של הארגון מסתתרים כיום בעיר עזה, ולכן פירוק היכולות הצבאיות של חמאס מחייב השתלטות על המרחב.

עוד עולה מהדיווח כי במהלך החודשים האחרונים נעשו מאמצים בינלאומיים לקדם את תוכניתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הכוללת את פירוז רצועת עזה והעברת השליטה לידי מועצת השלום. אלא שבמערכת הביטחון התרשמו כי חמאס אינו מתכוון לעמוד בתנאים, אלא מבקש למשוך זמן, להימנע מפירוק מנשקו ולהמשיך בשיקום כוחו הצבאי.

במערכת הביטחון מעריכים כי אם לא יחול שינוי משמעותי בהתנהלות חמאס, התמרון הקרקעי הבא ברצועה יהיה רק עניין של זמן - ובמוקדו תעמוד העיר עזה, הנחשבת כיום למרכז הכובד של הנהגת הארגון ותשתיותיו.