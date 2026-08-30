יום שיא נרשם הבוקר (ראשון) בשרשרת החיול בבסיס קליטה ומיון בתל השומר, עם גיוסם של מאות מתגייסים מהמגזר החרדי לשורות צה"ל. גל הגיוס החרדי צפוי להימשך לאורך השבועיים הקרובים.

מתוך המתגייסים, מאות מיועדים להשתלב באופן ישיר במערך הלוחמה במסלולים מותאמים. בין המסלולים: גדוד "נצח יהודה", חטיבת "החשמונאים", פלוגת "חץ" בחטיבת הצנחנים ופלגת "הנגב" בחיל האוויר.

באיגוד "שומר ישראל", האיגוד הלאומי לשילוב חרדים בצה"ל, הביעו סיפוק מהגידול במספר המתגייסים. באיגוד ציינו כי הפעילות של המכינות הקדם-צבאיות וישיבות ההסדר החרדיות של הארגון מביאה לדבריהם לתוצאות בשטח.

סא"ל (מיל') יוסי לוי, מנכ"ל איגוד "שומר ישראל", אמר, "אנחנו רואים היום קפיצת מדרגה משמעותית. הצעירים החרדים שמגיעים הבוקר לבקו"ם מוכיחים שאפשר לשלב בין שמירה קפדנית על זהות תורנית לבין תרומה ישירה לביטחון המדינה בקו הראשון".

לוי הוסיף, "המשימה שלנו היא להמשיך ולבנות עבורם מעטפת שתאפשר להם לשרת בשירות משמעותי ולשמור על אורח חייהם החרדי". ברחבת הבקו"ם נרשמה התרגשות בקרב המתגייסים ובני משפחותיהם.

איתמר ריינהולד, בוגר מכינת "ניצוץ באמונה" המתגייס לגדוד "נצח יהודה", סיפר על מניעיו להצטרף למערך הלוחמה, "פשוט רציתי להיות חלק. אח שלי שירת בנצח יהודה ונלחם כל המלחמה בעזה, וזה נתן לי השראה".

האח השכול אליסף פרץ עם המתגייסים ערוץ 7

שמואל כהן, שמתגייס אף הוא ל"נצח יהודה", אמר, "חשוב לי מאוד לתרום למדינה ולהיות חלק מהמערך ששומר על כולנו". נחמן, המתגייס לחטיבת "חשמונאים", הוסיף, "זה מה שצריך לעשות עכשיו, בלי קשר לחרדי או לא חרדי. כולנו צריכים להירתם".

גם הורים שליוו את בניהם בבסיס הגיוס הביעו תמיכה בצעד. רחל זיתון מפתח תקווה, שבנה מתגייס ל"נצח יהודה", סיפרה, "הוא היה בישיבה ופחות מצא את עצמו שם. לימוד בישיבה זה קשה, וברגע שהוא יצא, היה ברור לכולנו שהוא הולך להתגייס ולתרום".

רבקה יפרח מבני ברק, שבנה מתגייס לפלגת הנגב בחיל האוויר, סיפרה, "אני גאה בבן שלי. היו לי קצת חששות מהגיוס לצבא אבל קיבלנו אותו באהבה".