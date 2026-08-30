"נחייה ונתגייס": גיא הוכמן הטריל את מפגיני הפלג הירושלמי

הקומיקאי גיא הוכמן הגיע הבוקר (ראשון) ללשכת הגיוס בתל השומר, שם נרשם יום שיא בשרשרת החיול עם גיוסם של מאות מתגייסים מהמגזר החרדי לשורות צה"ל.

הוכמן הגיע למקום לצורך צילום סרטון הומוריסטי עם המתגייסים, בני משפחותיהם ומפגיני הפלג הירושלמי שהפגינו מחוץ למקום.

במהלך המפגש הטריל הוכמן את המפגינים החרדים בקריאות, "נחייה ונתגייס". לאחד המפגינים שהטיח בו דברים בנוגע לסיבת ההפגנה השיב, "דובר צה"ל הפסיד".

הוכמן גם תהה בפני המפגינים מדוע הם אינם יושבים ולומדים ביום כזה, במקום להגיע למקום ולהפגין. את אחד ההורים שאל מה הוא מעדיף - שהחרדים יתגייסו או שראש הממשלה בנימין נתניהו ייפול.

בהמשך פגש הוכמן חסיד ברסלב עם פיאות שהגיע להתגייס. למראה המתגייס אמר בהתרגשות, "איזה צדיק".

גל הגיוס החרדי צפוי להימשך לאורך השבועיים הקרובים, כאשר מתוך כלל המתגייסים מאות מיועדים להשתלב באופן ישיר במערך הלוחמה במסגרת מסלולים מותאמים. בין המסלולים: גדוד "נצח יהודה", חטיבת "חשמונאים", פלוגת "חץ" בחטיבת הצנחנים ופלגת "הנגב" בחיל האוויר.

ברחבת הבקו"ם נרשמה התרגשות בקרב המתגייסים ובני משפחותיהם. בין המתגייסים היה גם איתמר ריינהולד, בוגר מכינת "ניצוץ באמונה", שהתגייס לגדוד "נצח יהודה".

ריינהולד הסביר את החלטתו להצטרף למערך הלוחמה, "פשוט רציתי להיות חלק. אח שלי שירת בנצח יהודה ונלחם כל המלחמה בעזה, וזה נתן לי השראה".

שמואל כהן, שהתגייס אף הוא ל"נצח יהודה", אמר, "חשוב לי מאוד לתרום למדינה ולהיות חלק מהמערך ששומר על כולנו".

נחמן, שהתגייס לחטיבת "חשמונאים", אמר, "זה מה שצריך לעשות עכשיו, בלי קשר לחרדי או לא חרדי. כולנו צריכים להירתם".