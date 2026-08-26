שיא במכינות החרדיות: כ-200 חניכים חדשים בדרך לשירות קרבי משמעותי

כ-200 צעירים חרדים הצטרפו השבוע למכינות הקדם-צבאיות החרדיות שמפעילים האיגוד הלאומי לשירות חרדים "שומר ישראל" ועמותת "נצח יהודה". במכינות יעברו החניכים הכנה תורנית, רוחנית ופיזית לקראת גיוס לשירות קרבי בצה"ל ובכוחות הביטחון.

החניכים צפויים להתגייס לשורה של מסלולים קרביים מותאמים לציבור החרדי. בין היתר מדובר בגדוד נצח יהודה בחטיבת כפיר, חטיבת חשמונאים, פלוגת "חץ" החרדית בחטיבת הצנחנים, הפלוגה החרדית במג"ב ויחידות קרביות נוספות.

עם פתיחת שנת הלימודים במכינות יצאו היום החניכים למסע עלייה רגלי מאתגר להר מירון. בסיום המסע התכנסו החניכים ואנשי הצוות לתפילה בקבר הרשב"י.

יהודה, שהצטרף למכינה הקרבית החדשה "דרך אמונה", סיפר על החלטתו, "הגעתי למכינה כי היה לי חשוב לעשות שירות קרבי משמעותי. המסע למירון והתפילה ברשב"י בתחילת השנה נתנו לנו כוח רוחני עצום".

לדבריו, ההכנה לשירות מאפשרת לחניכים לשלב בין הזהות החרדית לבין הרצון לקחת חלק בהגנה על המדינה. "אנחנו מרגישים שאנחנו נמצאים במקום הנכון כדי להגן על עם ישראל מתוך גאווה במי שאנחנו", אמר.

יוסי לוי, מנכ"ל האיגוד "שומר ישראל" ועמותת נצח יהודה, התייחס למספר המצטרפים החדשים, "הצטרפותם של 200 החניכים החדשים היא עדות לרצון העז של צעירים חרדים לשלב בין שמירה על אורח חיים תורני לבין תרומה משמעותית לביטחון המדינה".

לוי הוסיף, "המכינות שלנו מעניקות את המעטפת הרוחנית, הפיזית והמנטלית, כדי שהלוחמים לעתיד יגיעו ליחידות הקרביות כשהם מוכנים כראוי, מתוך גאווה בזהותם ובמסלול שבחרו".