לפני שמגישים תביעת גירושין עולה שאלה שרוב הזוגות אינם מצפים לה: באיזו ערכאה מגישים. בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה הם שתי ערכאות לגיטימיות ומקצועיות, ושונות זו מזו בסמכויות, בגישה ובכללים שהן מפעילות.

ההחלטה הזו נעשית לפני ההגשה, ואחרי שמגישים קשה מאוד לחזור אחורה. אחרי יותר מ-25 שנה בתחום, אני יכול לומר שזו אחת ההחלטות שמשפיעות על התוצאה הרכושית יותר מכל טיעון שיישמע בהמשך. כל מקרה נבחן לגופו, ואין תשובה אחת שמתאימה לכולם.

מה בית הדין הרבני מוסמך לעשות, ומה לא

לבתי הדין הרבניים יש סמכות בלעדית בענייני המעמד האישי של אזרחי ישראל היהודים. נישואין וגירושין מתקיימים רק שם, וכל זוג יהודי נשוי בישראל עובר דרך הרבנות כדי לסיים את נישואיו באופן רשמי. זו נקודה שחשוב להפנים: גם מי שמנהל את כל ההליך בבית המשפט האזרחי יגיע בסופו לבית הדין הרבני לצורך סידור הגט עצמו.

לצד הסמכות הבלעדית הזו יש לבית הדין סמכות נוספת לדון בענייני רכוש ומשפחה הקשורים ישירות להליך הגירושין. אבל זו סמכות מקבילה ולא בלעדית, כלומר בית המשפט לענייני משפחה רשאי לדון באותם נושאים בעצמו. מהמקבילות הזו נולד המצב שנקרא בעגה המקצועית מרוץ הסמכויות.

מה בית המשפט לענייני משפחה מביא לשולחן

בית המשפט לענייני משפחה פועל לפי הדין האזרחי, ובכלל זה חוק יחסי ממון בין בני זוג, חוק הירושה וחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. לרשותו כלים דיוניים משמעותיים, בהם צווי עיקול זמניים, צו עיכוב יציאה מהארץ, וצווים למניעת דיספוזיציה בנכסים עד להכרעה.

ההבדל בין הערכאות אינו רק בסמכות אלא בשיטת המשפט. בית הדין הרבני פוסק לפי הדין העברי, בית המשפט לענייני משפחה פוסק לפי הדין האזרחי, ובנושאים מסוימים התוצאה יכולה להיות שונה. תפיסה רווחת בציבור היא שבית הדין הרבני מיטיב יותר עם הגבר ובית המשפט לענייני משפחה נחשב ליברלי יותר. התמונה מורכבת מזה בפועל, אבל היא מסבירה מדוע כל צד ממהר להגיש לערכאה שנראית לו נוחה יותר.

מרוץ הסמכויות: מי מגיש ראשון, מכריע

הכלל הוא ברור. הערכאה שאליה הוגשה התביעה ראשונה היא שרוכשת סמכות לדון בנושאים שנכרכו אליה. ברגע שנושאים נכרכו כדין בבית הדין הרבני, בית המשפט האזרחי לא יידון בהם, וההפך גם הוא נכון. זה אינו תרחיש תיאורטי. זוג שאחד מבני הזוג מגיש לבית הדין הרבני בבוקר והשני לבית המשפט אחר הצהריים הוא מצב שקורה, ולתזמון יש משמעות קונקרטית לחלוקת הרכוש.

חשוב לומר את זה במפורש: מרוץ הסמכויות אינו טריק אסטרטגי אלא תוצאה של שיטת דין דואלית שקיימת בישראל מאז קום המדינה. הוא לא נועד לתת יתרון לצד הזריז, אלא נובע מכך ששתי מערכות מוסמכות לדון באותו נושא. עם זאת, מי שמבין אותו מראש נמצא בעמדה טובה יותר.

כחבר בוועדת בתי הדין הרבניים של לשכת עורכי הדין במחוז תל אביב, ומתוך ניסיון בייצוג בבקשות רשות ערעור בבית הדין הרבני הגדול, אני יודע שההבדל בין הערכאות אינו טכני. הוא קובע מה תכלול ההכרעה ומה יישאר פתוח.

מהי כריכה, ומה אפשר לכרוך

המנגנון שמעביר את ההכרעה בסוגיות הנלוות לבית הדין הרבני נקרא כריכה בתביעת גירושין. פירוש הדבר הוא הצמדת נושאים נוספים לתביעת הגירושין עצמה, כך שכולם יידונו באותו תיק ובאותו הליך. המטרה היא לרכז את ההכרעות תחת מסגרת אחת ולהימנע מריבוי התדיינויות מול ערכאות שונות, על הסרבול, העלויות והזמן שכרוכים בכך.

עקרונית ניתן לכרוך כל נושא מהותי הנוגע לפירוק התא המשפחתי: חלוקת רכוש וכספים, מזונות בין בני הזוג, תשלום כתובה, ומשמורת והסדרי שהות. יש כאן חריג שכדאי להכיר: בית הדין הרבני מוסמך לדון בשאלת המשמורת גם ללא בקשת כריכה מפורשת, ובלבד שהנושא לא הובא קודם לכן להכרעת בית המשפט לענייני משפחה.

מנגד, לא ניתן לכרוך נושא שכבר תלוי ועומד בבית המשפט האזרחי, ולא ניתן לכרוך נושאים שאינם הכרחיים להכרעה לצורך סיום הנישואין. הבקשה עצמה צריכה להיעשות במפורש, בכתב או בעל פה, בשלב הגשת התביעה או במהלך הדיון בה.

שלושת מבחני הכריכה

כדי שנושא כמו רכוש ייכרך כדין, נדרש לעמוד בשלושה מבחנים שפיתחה הפסיקה כדי למנוע ניצול לרעה של מרוץ הסמכויות. המבחן הראשון הוא כנות התביעה: בית הדין צריך להשתכנע שהרצון בגירושין אמיתי, ולא שמדובר בהגשה טקטית שכל מטרתה לרכוש סמכות.

המבחן השני הוא כריכה כדין: הנושא, למשל הרכוש, צריך להיות מנוסח בצורה ברורה ומפורשת בכתב התביעה עצמו, ולא ברמז. המבחן השלישי הוא כנות הכריכה: הרצון לדון ברכוש דווקא בבית הדין צריך להיות אמיתי, ולא ניסיון לעקוף את הדין האזרחי תוך פגיעה בצד השני. שלושת המבחנים יחד הם הבסיס שקובע אם בית הדין ירכוש סמכות לדון בחלוקת הרכוש.

הגט והרכוש: מה בא קודם

שאלה שחוזרת כמעט בכל תיק היא האם אפשר לחייב צד לתת או לקבל גט עוד לפני שהוסדרה חלוקת הרכוש. התשובה תלויה במידה רבה בערכאה שדנה בתיק ובהערכתה לגבי סיכויי שיקום הנישואין. בית הדין הרבני בוחן את השאלה בכלים של הדין העברי, ובמצבים שבהם הוא מתרשם שהקרע בלתי הפיך הוא יכול לקדם את סידור הגט גם כשהמחלוקת הרכושית עדיין פתוחה.

לצד זה, יש מי שמעדיף דווקא לקשור בין השניים, מתוך חשש שאחרי מתן הגט ייחלש כוח המיקוח שלו בסוגיית הרכוש. זו נקודה עדינה, והיא אחת הסיבות המרכזיות לכך שבחירת הערכאה והתזמון של ההגשה אינן החלטות שכדאי לקבל לבד. ההחלטה כאן אינה רק משפטית, יש לה גם ממד אישי ומשפחתי שכל אחד שוקל אחרת.

מה כדאי לברר לפני שמגישים

לפני ההגשה יש כמה שאלות שכדאי להניח על השולחן. האם הצד השני כבר הגיש, והיכן. אילו נושאים חשובים לי שיוכרעו יחד עם הגירושין, ואילו אני מוכן שיידונו בנפרד. האם יש ילדים קטינים, ואם כן, האם הבנתי שחלק מההליך יתנהל ממילא בבית המשפט לענייני משפחה.

שאלה נוספת ומעשית היא מה מצב התיעוד. בשתי הערכאות ההכרעה הרכושית נשענת על מסמכים, ולכן מי שמגיע עם תמונה מסודרת של נכסים, חשבונות וזכויות פנסיוניות נמצא בעמדה טובה יותר, ללא קשר לזהות הערכאה. התשובות לשאלות האלה הן שמכתיבות את הבחירה, ולא להפך.

מה נשאר תמיד בבית המשפט לענייני משפחה

גם כאשר הגירושין עצמם נדונים בבית הדין הרבני, יש נושאים שאי אפשר לכרוך. מזונות ילדים נותרים בסמכות בית המשפט לענייני משפחה, ואין אפשרות משפטית להעביר אותם לבית הדין במסגרת תביעת הגירושין. כשיש ילדים, בית המשפט לענייני משפחה נכנס לתמונה בכל מקרה.

לכן בתיקים שמערבים ילדים ורכוש מתנהלים לרוב הליכים מקבילים בשתי ערכאות, מצב שמחייב תיאום קפדני ותכנון שמביא בחשבון את שתיהן בו זמנית. מי שמתכנן רק את אחת מהן מגלה בשלב מאוחר שההחלטה בערכאה אחת משפיעה על מה שקורה בשנייה.

למה זו ההחלטה הראשונה שמשפיעה על הכול

בחירת הערכאה אינה החלטה טכנית. היא מכתיבה אילו כללים ינהלו את חלוקת הרכוש, מי יפסוק בענייני הילדים ואיזו מסגרת חוקית תחול על ההליך כולו. לכן אחת השאלות הראשונות שאני, אביב הראל עו"ד גירושין, שואל את מי שפונה אליי היא פשוטה: האם כבר הוגשה תביעה, ואם כן היכן. ייעוץ לפני ההגשה, ולא אחריה, הוא ההבדל בין להגיב לבין לתכנן. כל מקרה נבחן לגופו.