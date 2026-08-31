דביר עמר בשיחה עם הרב איתמר אלדר

הרב איתמר אלדר, ראש ישיבת אורות שאול, סיפר בפודקאסט ערוץ 7 על התפילות שקיים בכיכר החטופים ועל המפגשים המיוחדים שנוצרו בה. אלפי בני אדם השתתפו בתפילות וקראו יחד "שמע ישראל" ו"השם הוא האלוקים".

הרב אלדר סיפר כי במהלך אחת התפילות עמד על הבמה במרכז הכיכר ופנה למשתתפים, תוך שהוא מזכיר את אירועי שמחת תורה. "אתם יודעים שבזמן המלחמה, באוקטובר, בשמחת תורה, היו בתוך הממ"דים אנשים שפחדו לפתוח, גם כשחיילים הגיעו, כי חשבו שזה מתחזים, עד שאמרו 'שמע ישראל'".

בהמשך אמר למשתתפים, "'שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד' - זו סיסמה יהודית לפתיחת דלתות. היא לא שייכת לדתיים, היא לא שייכת רק לרבנים. אנחנו כולנו פה נזעק 'שמע ישראל' ביחד, ונזעק 'השם הוא האלוקים', ונתפלל שהקדוש ברוך הוא ישיב את כל החטופים".

הרב אלדר תיאר את הרגע שבו כ-3,500 בני אדם, דתיים וחילונים, קראו יחד את הפסוקים בכיכר. "כיוון שזה בין בניינים, אז האקו, ההד, חוזר. זה היה מדהים", סיפר.

במהלך תקיעת השופר עמדה לצדו מירב לשם גונן, אמה של רומי. הרב אלדר סיפר כי התפלל באותו מעמד, "ריבונו של עולם, תקיעת השופר היא לא שלי. היא שלה, ושל כל החטופים, ושל כל החטופות, ושל כל המשפחות השכולות, והמשפחות של הלוחמים".

בהמשך, סיפר, מירב יצרה עמו קשר לאחר שחרורה של רומי וסיפרה לו על חוויה שעברה בתה בתקופת השבי. רומי סיפרה כי שהתה רוב הזמן מתחת לאדמה במנהרות, ובאחת הפעמים הבודדות שבהן יצאה למעלה, במוצאי יום הכיפורים, ראתה בטלוויזיה את התפילה ואת אמה עומדת לצד הרב אלדר בזמן תקיעת השופר. רומי אמרה על אותו רגע, "זה היה בשבילי סימן שבעזרת השם אני אשתחרר".

הוא סיפר גם על מפגש נוסף בכיכר, עם בתו של אוהד בן עמי, שניגשה אליו לפני תפילה וסיפרה כי אביה חטוף וכי מביתם שנשרף נותרו כמה חפצים, ובהם הטלית שלו.

הבת ביקשה ממנו להתעטף בטלית של אביה כחזן, והוא הניח אותה מעל הטלית שלו במהלך התפילה. הרב אלדר סיפר שאמר אז לציבור כי הוא מתפלל בטלית של אוהד בן עמי בתקווה שיזכו לראותו מתפלל עמם.

בשנה שלאחר מכן ניגשה אליו במהלך התפילה בתו של אוהד בן עמי, הפעם יחד עם אביה ועם הטלית. "הוא נעמד על ידי. שרנו ביחד 'שיר למעלות'. סגירת מעגל", סיפר הרב אלדר.

הרב אלדר הדגיש כי מעבר למחוות ולשותפות שנוצרה בכיכר, מבחינתו הייתה משמעות מיוחדת לזהות המשתתפים. "אנשים שהגיעו לכיכר, אלו אנשים שלא היו מגיעים לתפילות אחרות שהיו מתרחשות ביום הכיפורים, או בכלל, או בבתי כנסת".