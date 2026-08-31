שוטרים ולוחמי מג"ב עצרו לפנות בוקר (שני) שבעה חשודים בפרשת שחיתות בדרום בארץ ועיכבו שישה נוספים. בין העצורים נמנים ראש מועצה מכהן באזור הדרום, קרובי משפחתו ובכירים נוספים ברשות.

במסגרת המבצע פשטו הכוחות על משרדי הרשות המקומית וביצעו בהם חיפושים יסודיים. החקירה, המנוהלת בחודשים האחרונים על ידי כוח משימה-מכרזים ביאל"כ בשיתוף מחוז דרום, מתמקדת בחשדות לביצוע עבירות שוחד, הטיית מכרזים, מרמה והפרת אמונים.

כמו כן נבדק חשד להעסקת עובדים פיקטיביים במועצה במטרה להוציא כספים במרמה מקופת הרשות ולהעבירם לכיסיהם הפרטיים של החשודים.

החקירה הרחבה מנוהלת בשיתוף רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון, בליווי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.

במהלך היום יובאו החשודים במהלך לדיון בבקשת המשטרה להארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון.

מהמשטרה נמסר: "מדובר בפעילות משילות משמעותית נוספת בשרשרת הפעולות של משטרת ישראל, נגד הפשיעה והעבריינים במגזר הבדואי בנגב, אשר מנסים להפוך רשויות חוק רשמיות למאחזי פשיעה ולפלטפורמה לפעולות עברייניות".