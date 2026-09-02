המשטרה החלה בבדיקה נגד עיתונאי "הארץ" אורי משגב ואוספת חומרים בעניינו, בעקבות מכתב תלונה שנשלח מטעמו של יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה. כך דיווח הערב (רביעי) עיתונאי חדשות 13 אביעד גליקמן.

גליקמן הדגיש כי בשלב זה לא מדובר בחקירה פלילית אלא בתחילתה של בדיקה משטרתית. לדבריו, נכון לעכשיו המשטרה גם לא פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה לקבל אישור לחקור את משגב במסגרת מילוי תפקידו כעיתונאי.

ברקע הבדיקה עומד מכתב התלונה ששלח לפני כמה ימים עו"ד אוריאל ניזרי, פרקליטו של נתניהו, למפכ"ל המשטרה, עם העתקים לראש השב"כ וליועצת המשפטית לממשלה. במכתב נטען כי פרסומים של משגב ברשתות החברתיות חשפו את מקום מגוריו של נתניהו במיאמי, פרטים על אבטחתו והרגלי תנועתו.

במכתב קושר נתניהו בין הפרסומים לבין ניסיון התנקשות מצד גורמים איראניים. לפי הנטען במכתב, גורמים שנשלחו מטעם המודיעין האיראני הגיעו עד לפתח הבית במיאמי, ומאבטחי השב"כ שליוו את נתניהו נאלצו להתמודד עם "חוליית מחבלים איראנית בפתח הדלת".

עוד נטען בתלונה כי משגב פרסם את מקום מגוריו המדויק של נתניהו, לרבות שם הבניין, מספר הדירה והקומה, וכן פרטים הנוגעים למערך האבטחה. בין היתר נטען במכתב כי פורסמו מספר המאבטחים, אופן החלפתם, הרגלי התנועה של נתניהו וכן פרטים על טיסות ושעות טיסה.

עו"ד ניזרי טען במכתב כי לא מדובר בפרסום חד-פעמי אלא בפעילות "שיטתית, עקבית ומתמשכת". לטענתו, המידע שפורסם סיפק לגורמים עוינים "מפת דרכים" בנוגע לסידורי האבטחה ולנקודות תורפה אפשריות וסיכן את נתניהו ואת מאבטחיו.

בעקבות הטענות דרש נתניהו לפתוח בחקירה פלילית-ביטחונית נגד משגב ואף לעצור אותו. במכתב יוחסו למשגב שורה של עבירות, ובהן סיוע לאויב במלחמה, מסירת ידיעה לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, סיכון חיים במזיד ופגיעה בביטחון אישים מאובטחים.

גליקמן ציין כי כדי לחקור עיתונאי במסגרת מילוי תפקידו נדרש אישור של היועצת המשפטית לממשלה, וכי בשלב זה אישור כזה לא התבקש. הוא תהה גם מדוע מכתב התלונה הספיק לפתיחת הבדיקה בעוד יאיר נתניהו עצמו, לדבריו, לא הגיע למשטרה להגיש תלונה.