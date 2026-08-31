בשורה בעולם הרפואה: זריקת ההרזיה הפופולרית מסייעת בהגנה על הלב

זריקות ההרזיה הפופולריות, ובהן מונג'רו, ויגובי ואוזמפיק, הפכו בשנים האחרונות ללהיט עולמי בעיקר בזכות יעילותן בהפחתת משקל.

כעת מתברר כי למונג'רו, שפותחה במקור לטיפול בסוכרת ואף זכתה לאישור ה-FDA (סוכנות המזון והתרופות האמריקנית) לריסון סיכונים בריאותיים חמורים, יש יתרון משמעותי נוסף: היכולת להפחית באופן אקטיבי את הסיכון לאירועים לבביים בקרב חולי סוכרת.

במחקר נרחב שנערך בארצות הברית ונמשך חמש שנים, נבדקו יותר מ-13,000 חולי סוכרת שסבלו במקביל ממחלת לב. בהשוואה לתרופות סוכרת אחרות, הטיפול במונג'רו הוביל להפחתה של 8% באירועים לבביים חמורים כדוגמת התקפי לב, שבץ מוחי ומות כתוצאה ממחלות לב.

תוצאות המחקר הציגו נתונים מרשימים, כאשר בקבוצה שנטלה מונג'רו נרשמו 100 מקרי מוות פחות בהשוואה לקבוצת הביקורת.

התפיסה הרפואית סביב הזריקות הללו חורגת כיום מהתמקדות בלעדית במספר המוצג על המשקל. השמנה כרוכה בשורה ארוכה של סיכונים בריאותיים, וכאשר המשקל יורד, פוחתת בהתאם חומרת הסיכונים הנלווים.

מחלת הסוכרת עלולה לפגוע בכלי הדם ולהעלות בצורה ניכרת את הסבירות לסיבוכים בלב. משום כך, היעד הטיפולי אינו מוגבל עוד רק להורדת רמות הסוכר בדם, אלא מתמקד במניעה פעילה של אירועים לבביים קטלניים, שבץ מוחי ותמותה לבבית פתאומית.

מונג'רו אינה התרופה היחידה שמציגה יתרונות מסוג זה. תרופת הויגובי, למשל, כבר אושרה בארצות הברית להפחתת הסיכון להצטברות אירועי לב ושבץ, ומחקרים נוספים שנערכים כעת בקרב אנשים הסובלים מהשמנה ללא סוכרת צפויים להרחיב את ההבנה בנושא.

לצד זאת, גורמי המקצוע מדגישים כי אין מדובר בזריקת קסם וכי הטיפולים הללו אינם מתאימים לכל אדם. הטיפול כרוך בתופעות לוואי, מחייב להתחיל בזהירות ובבהדרגתיות כדי למנוע הפסקה פתאומית, ומצריך התאמה אישית ומעקב רפואי הדוק.