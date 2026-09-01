לראשונה בישראל: רובוט לריסוק אבנים בכליות באמצעות שלט אלחוטי

המרכז הרפואי שערי צדק החל לבצע לראשונה בישראל ניתוחים לריסוק אבנים בכליות ובדרכי השתן באמצעות המערכת הרובוטית ILY.

המערכת מיועדת לניתוחים אורטרוסקופיים שבהם מטפלים באבנים באמצעות לייזר, ומופעלת על ידי המנתח באמצעות שלט אלחוטי אינטראקטיבי.

המערכת מאפשרת שליטה רובוטית מדויקת ויציבה באורטרוסקופ הגמיש בזמן שהוא נע בתוך מערכת השתן. במקום לאחוז במשך זמן ממושך במכשיר הניתוח, יכול המנתח לשבת בעמדת השליטה ולנווט את האורטרוסקופ מרחוק באמצעות השלט.

בשערי צדק מסבירים כי צורת העבודה נועדה לשפר את הארגונומיה של המנתח ולהפחית את העומס הפיזי בניתוחים ממושכים, מבלי לוותר על השליטה בתנועות האורטרוסקופ. המערכת מאפשרת ניווט עדין ויציב בתוך הכליה, בין היתר במהלך פירוק האבנים באמצעות לייזר.

יתרון נוסף שמציג המרכז הרפואי הוא האפשרות להפחית את חשיפת המנתח לקרינה. השליטה מרחוק מאפשרת לו להתרחק ממקור הקרינה כאשר במהלך הניתוח נעשה שימוש בשיקוף.

לדברי שערי צדק, המערכת תוכננה גם כך שניתן יהיה לשלבה בחדר הניתוח בזמן הכנה קצר וללא שינוי משמעותי בשיטת העבודה המקובלת. במרכז הרפואי ציינו כי מחקרים ראשוניים מדווחים על יעילות ובטיחות גבוהות בטיפול באבני כליה ועל תוצאות המעודדות המשך מחקר ושימוש בטכנולוגיה.

מערכת ILY פותחה על ידי חברת הטכנולוגיה הצרפתית STERLAB בשיתוף מוסדות מחקר. היא תוכננה במיוחד לניתוחים אנדוסקופיים המתבצעים דרך מעברי השתן הטבעיים, ללא צורך בחתך כירורגי.

מי שמוביל את השימוש בטכנולוגיה בשערי צדק הוא מנהל היחידה לאנדואורולוגיה, ד"ר אילן קפקא, שביצע השבוע מספר ניתוחים באמצעות המערכת. "הרובוט אינו מחליף את המנתח, אלא מעניק לו כלי עוצמתי ואינטואיטיבי שמביא לרמת שליטה, יציבות וארגונומיה שלא היו כמותן", אמר.

לדברי ד"ר קפקא, "השילוב בין טכנולוגיית שליטה מתקדמת המופעלת בקלות באמצעות שלט אלחוטי לבין המומחיות הרפואית שלנו, מאפשר לנו לבצע ניתוחים מורכבים בבטיחות מירבית, ברמת דיוק מירבית ותוך שמירה על בריאות הצוות והמטופל".

מנהל המחלקה האורולוגית בשערי צדק, פרופ' בוריס צ'רטין, אמר כי הכנסת המערכת לשימוש קליני ראשון בישראל היא חלק מהרחבת השימוש בטכנולוגיות מתקדמות בתחום האורולוגיה. לאחרונה נכנסה לשימוש במרכז הרפואי גם מערכת המבוססת על בינה מלאכותית לטיפול בערמונית מוגדלת.

"הכנסת מערכת ILY לשימוש קליני ראשון בישראל מהווה נדבך נוסף במצוינות של המרכז הרפואי שערי צדק וביכולת להוביל את חזית החדשנות הרפואית בתחומי האורולוגיה", אמר פרופ' צ'רטין. לדבריו, המטרה היא להביא טכנולוגיות חדשות לחדרי הניתוח ולהעניק למטופלים טיפול רפואי מתקדם ובטוח.