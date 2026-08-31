370 דונם נוספים הוכרזו הבוקר (שני) כאדמות מדינה לטובת הקמת העיר החדשה "משמר יהודה", במסגרת המהלכים שמקדמים השר בצלאל סמוטריץ' והמועצה האזורית גוש עציון בראשות ירון רוזנטל. בעקבות ההכרזה הגיע סך השטח המקודם לטובת הקמת העיר ל-3,750 דונם.

במקביל מקודמת בימים אלה תוכנית המתאר הראשונה של העיר, הכוללת כ-3,600 יחידות דיור. לפי מקדמי המהלך, הקמת העיר בסמוך לירושלים נועדה לחזק את מרחב עוטף ירושלים ולספק מענה לזוגות צעירים.

הקבינט המדיני-ביטחוני הכריז על הקמת משמר יהודה בפברואר 2023, ומאז קודמו הליכי הסדרת העיר. אלוף פיקוד המרכז חתם על תחום השיפוט, משרד הפנים קבע סמל יישוב ובדצמבר 2025 פורסמו 3,380 דונם חדשים של אדמות מדינה.

סמוטריץ' הגדיר את ההכרזה "מהלך קריטי עבור ההתיישבות". לדבריו, "בראש ובראשונה הוא יאפשר להקים עיר גדולה עם עשרות אלפי יח"ד. הוא יחזק באופן דרמטי את כל מרחב עוטף ירושלים ממזרח".

סמוטריץ' הוסיף כי המהלך נועד גם לתת מענה למצוקת הדיור, "ולא פחות חשוב מכך, הוא יתן מענה עצום למצוקת הדיור לעשרות אלפי זוגות צעירים תוך קירבה גדולה לירושלים". הוא הודה לאנשי המינהל האזרחי ולמינהלת ההתיישבות על הובלת המהלכים.

בהתייחסו למחלוקת הפוליטית סביב ההתיישבות אמר סמוטריץ', "אל מול ממשלת אייזנקוט-ליברמן-גולן שרוצה לפנות יישובים ולהקים מדינה פלסטינית - אנחנו בונים, מבצרים ומרחיבים את ההתיישבות". הדברים נאמרו במסגרת התייחסותו להכרזה על השטח הנוסף.

רוזנטל אמר כי הקמת העיר בצפון-מזרח גוש עציון תסייע לדבריו להרחבת ההתיישבות באזור ובגוש מעלה אדומים, לצד תוספת אלפי יחידות דיור. "ההכרזה לא רק שמאפשרת תוספת של עוד אדמות מדינה, אלא גם תאפשר קידום תב"ע משמעותית במקום", אמר.

רוזנטל הודה לסמוטריץ' ולצוות ההנדסה במועצה על קידום התוכנית. לדבריו, מדובר ב"פרויקט ההתיישבותי החשוב הזה, שאנחנו עמלים כדי להגשים אותו כבר הרבה מאוד זמן".