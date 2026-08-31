"לשפוך ליבי כמים" - אליה בן ניסן, מנחם אהרון ונחמן סרבגולה עם "עורו שוכני עפר" כוספים לציו

אליה בן ניסן, מנחם אהרון ונחמן ישראל סרבגולה חברו ללהקת "עורו שוכני עפר" לביצוע חדש ומרגש של השיר "לשפוך ליבי כמים", למילותיו של רבי נתן.

השיר מבטא געגועים לציון הקדוש ולקיבוץ בראש השנה, לצד תפילה לגאולה שלמה ולביאת המשיח בקיבוץ של כל עם ישראל בבית המקדש.

במרכז השיר עומדים הדברים, "כי כל מגמתי ותשוקתי ותקותי, להיות על ציון הקדוש הרבה פעמים, אולי אזכה לפרש שיחתי לשפוך ליבי כמים נוכח פני ה'".

את הלחן כתב הרב יוסף הכט, ואת השיר מבצעים אליה בן ניסן, מנחם אהרון ונחמן ישראל סרבגולה. במקהלות השתתפו בנימין צפרי, נתנאל חמו ויהודה ירון.

על הגיטרות ניגן רון חניה, על כלי ההקשה תור רפאל פרמינגר ובקלרינט הלל חריר. נתנאל חמו אחראי על ההפקה, העיבוד, ההקלטות והבס, ויניב בלאס על המיקס והמאסטר. את עיצוב העטיפה וההנפשה יצרו פרסומי ניסא ואלינתן אריכא. כלי ההקשה הוקלטו באולפן של עמית חניה.