נועם צוריאלי - מי אתה? | ?Noam Tsuriely - Mi Atta

בזמן שחלקים נרחבים בחברה מנסים לשדר "חזרה לשגרה", עבור רבבות לוחמי ולוחמות מילואים הקרב האמיתי רק מתחיל כשהם פושטים את המדים. את הפער הזה מבטא כעת היוצר והזמר נועם צוריאלי בשירו החדש, שנכתב מתוך חווייתו האישית כלוחם מילואים בתקופת המלחמה.

בטקסט חד ובלתי מתפשר, צוריאלי פותח בביקורת על התחושה המזויפת של השגרה "משהו בה מרגיש טיפה חיוור / לא מזהה את עצמי במראה". הוא מישיר מבט אל הנתק שנוצר בין מי שחוו את התופת לבין הסביבה שמסביב, ומציף את הקושי להודות בחולשה - בין אם מול ההורים ובין אם מול עצמו. השורה המרכזית בבית הראשון לוכדת את תמצית המשבר של דור שלם: מי שיצא לשדה הקרב אינו אותו אדם שחזר ממנו.

הפזמון מהדהד זעקה של זרות פנימית ושל בדידות גדולה "מי אתה? איבדתי את עצמי", אך אינו נעצר שם. בחלקו האחרון של השיר, הטון משתנה והופך להצהרת הישרדות ותקווה. צוריאלי מתחייב לשיקום אישי ומסרב להשאיר את עצמו פצוע בשטח: "גם אם בקרב על עצמי אין צל"ש / אני לא משאיר אותי מאחור".

השיר מהווה קול אותנטי של דור מילואימניקים שמתמודד עם משקעי המלחמה, ומזכיר לציבור הרחב שהחזרה הביתה היא רק תחילתו של מסע שיקום ארוך.