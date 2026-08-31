הרב יגאל לוינשטיין, ממייסדי מכינת בני דוד בעלי, מתייחס לפרשת לוחמי גדוד רותם בחטיבת גבעתי, ומביע תמיכה בחיילי ישיבות ההסדר שנענשו בעקבות סירובם לעלות לנמ"ר שבו שהתה פרמדיקית.

בדבריו מתח הרב לוינשטיין ביקורת חריפה על התנהלות צה"ל בסוגיה ועל מעמדה של הרבנות הצבאית.

"צה"ל החליט 'לבטל' את תפקיד הרבצ"ר", טען הרב לוינשטיין. לדבריו, "בנימוק של צורך מבצעי צה"ל מכריח חיילים דתיים לעבור עבירות הלכתיות, להיכנס לנמ"ר עם פרמדיקות".

הרב לוינשטיין טען כי המציאות שנוצרה אינה מקרית אלא תוצאה של תהליך ממושך. "במשך 15 שנה צה"ל יוצר תהליך מכוון שבו יהיה רוב מוחלט של פרמדיקות בנות ולא בנים", אמר.

לדבריו, במצב שנוצר נדרשת הרבנות הצבאית להתמודד עם התנגשות בין הצרכים המבצעיים לבין דרישות ההלכה. "במצב הזה דורשים מהרבצ"ר פתרון הלכתי בלתי אפשרי - לבטל מבצעים או לעבור על הלכה", טען.

הרב לוינשטיין חתם את דבריו בביקורת על מדיניות הצבא ובתמיכה בלוחמים. "כך לא מנהלים צבא יהודי! אני מחזק את ידי חיילי גבעתי מישיבות ההסדר על גבורתם ועמידתם האיתנה לשמירת היהדות בצבא הגנה לישראל", אמר.

דבריו של הרב לוינשטיין מגיעים לאחר ש-15 לוחמי גדוד רותם נשפטו לעשרה ימי מחבוש בעקבות סירובם לעלות לנמ"ר שבו שהתה פרמדיקית.

חבריהם של הלוחמים טוענים כי הסירוב לא היה אירוע נקודתי, אלא הגיע לאחר תקופה של מתיחות ומשבר אמון בין חיילי מחלקת ההסדר לבין מפקדי הפלוגה בנושאים הלכתיים.

בשיחות עם ערוץ 7 טענו לוחמים כי כשבוע וחצי לפני פרשת הנמ"ר החליט מפקד הפלוגה לקיים בשבת תרגול של פינוי פצועים ופתיחת וריד. לטענתם, לא הייתה דחיפות מבצעית שחייבה לקיים את התרגיל בשבת, והם ביקשו לדחות אותו למועד אחר.

"שאלנו למה צריך לבצע תרגיל כזה בשבת כשאין בכך הכרח מקצועי או מבצעי", סיפרו הלוחמים. לטענתם, לאחר השבת הם פנו לרב החטיבתי, ולאחר ששמע את פרטי האירוע הוא השיב כי אין מקום לבצע תרגיל מסוג זה בשבת כאשר הוא אינו נובע מצורך מבצעי.

גם ביחס לאירוע שבו סירבו הלוחמים לעלות לנמ"ר טוענים חבריהם כי לא הייתה באותה עת פעילות מבצעית. לדבריהם, האירוע הוצג בפני הרב החטיבתי כפעילות מבצעית, בעוד שלטענתם בפועל היה מדובר בפעילות שגרתית.

"התחושה אצלנו היא שיש כאן ניסיון מכוון להתנגח בלוחמים הדתיים ובבני ישיבות ההסדר", טענו הלוחמים. לדבריהם, "במקום למצוא פתרונות ולאפשר שירות משותף מתוך כבוד הדדי, שוב ושוב בוחרים ללכת לעימות".

אחד הלוחמים טען כי לענישת החיילים יש גם השלכות על הכוח הלוחם. "המג"ד איבד עכשיו 15 לוחמים שנשלחו לעשרה ימי מחבוש", אמר. "בסוף צריך לשאול מי ילך איתו לקרב. בתקופה שבה צה"ל זקוק לכל לוחם, חבל שהאנרגיות מושקעות בעימותים פנימיים במקום בחיזוק הלכידות".