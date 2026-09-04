פרשת הנמ"ר בגדוד רותם. 11 מתוך 16 חיילי ההסדר מגדוד "רותם" בחטיבת בגבעתי שנשלחו למאסר בעקבות האירוע ישתחררו הבוקר (שישי) מהכלא הצבאי לאחר חמישה ימי מחבוש.

חמישה חיילים ימשיכו לרצות עונש של 5 ימי מאסר נוספים.

כפי שפורסם לראשונה בערוץ 7, אתמול פנו הורי לוחמי מחלקת ההסדר בגדוד רותם לרמטכ"ל, אייל זמיר, ודרשו את התערבותו בפרשה שהסתיימה בשליחת לוחמים למחבוש.

במכתב שכותרתו "משבר אמון וכשל פיקודי בגדוד רותם: קריאה לפגישת חירום", הם דורשים גם להיפגש עמו בדחיפות ומצהירים, "בגדוד רותם, נכון לעכשיו, אין אמון".

ההורים פותחים בתיאור שירותם של בניהם ומבקשים לדחות את האופן שבו, לטענתם, הוצגו בתקשורת. לדבריהם, מדובר בחיילים מצטיינים שהגיעו למקום הראשון בבוחן יחידות ההכשרה של כלל חטיבות צה"ל, לחמו בלבנון ובעזה ובטבילת האש הראשונה שלהם נפצעו שמונה לוחמים, שלושה מהם באורח אנוש.

אלא שלדברי ההורים, הסוגיה המרכזית אינה המחלוקת סביב כניסת הפרמדיקית לנגמ"ש, אלא משבר אמון עמוק יותר בין הלוחמים לפיקוד.

"כל מי ששירת בתפקידי לחימה יודע שאמון הוא חוליה קריטית: החייל נותן אמון במפקדיו - והם בו. שבירת האמון חותרת תחת היכולת הצבאית הבסיסית לתת פקודה ולמלא אותה", כתבו.

לטענתם, המשבר החל עוד לפני פרשת הפרמדיקית, באימון שנערך בשבת, 8 באוגוסט, ושאותו הגדירו כאירוע שבו נכפה על החיילים לחלל שבת תוך שנאמר להם כי האימון אושר בידי הרבנות החטיבתית.

השבוע אישר צה"ל כי לא הייתה סיבה מבצעית לקיים את האימון במהלך השבת וכי הוא לא הובא לידיעת רב החטיבה.

ההורים טוענים כי האירוע הקודם השפיע ישירות על האופן שבו קיבלו הלוחמים בהמשך את ההנחיה לעלות לנגמ"ש עם הפרמדיקית. "כשאותו דפוס חזר על עצמו, והחיילים נקראו לחרוג מפקודות השירות המשותף בטענה שהכול מאושר ע"י הרבנות, אין להתפלא על כך שהם התקשו לתת אמון בדברים", כתבו.

במכתב יוצאים ההורים בחריפות גם נגד העונשים שהוטלו על הלוחמים, ומגדירים את מדיניות הענישה "שערוריה". לטענתם, במקום שהמערכת תיקח אחריות על הכשל הפיקודי ותפעל לשיקום האמון, היא בחרה "בענישה קולקטיבית בכל חומר הדין - עונשי כליאה ומניעת חופשה מתמשכת".

עוד טענו ההורים כי היו לוחמים שנענשו על עצם הבעת עמדה, אף שלא נכחו באירוע, וכי חוקיות המהלך מוטלת בספק. לדבריהם, הפרשה עלולה להשפיע גם הרבה מעבר למחלקה עצמה, בשעה שאלפי תלמידי ישיבות ושומרי תורה בוחנים את יכולתם לשרת בצה"ל תוך שמירה על אמונתם.

"לאירוע שאנו נמצאים בעיצומו יש פוטנציאל נזק עצום לצה"ל - הצבא של כולנו", הזהירו. הם הוסיפו, "לא תיתכן מציאות שבה לוחמים נכלאים בשל מאבקם הצודק כנגד דריסת פקודת השירות המשותף והמעילה באמונם בנושאים הנוגעים בציפור נפשם".

בסיום המכתב מעבירים ההורים את מוקד האחריות ישירות ללשכת הרמטכ"ל. "לאחר שהפיקוד הישיר כשל לכל אורך הדרך, ואינו נהנה עוד מאמוננו, אנו פונים אליך, המפקד, ומעבירים אליך את נטל האמון ואת הזכות לשאת בו", כתבו.

"אנו נותנים אמון מלא שתשמע את קולנו, תיכנס לאירוע ותעשה צדק במקום שבו נעשה לבנינו עוול", הוסיפו ההורים והבהירו כי הם מצפים לשחרורם המיידי של הלוחמים.

את מכתבם חתמו בקריאה לזמיר להיפגש עמם ולבחון כיצד ניתן, לדבריהם, "לשקם את האמון ולמנוע את המשך הנזק החמור שנגרם לצה"ל כולו".