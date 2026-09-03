ראש ישיבת בית אל, הרב זלמן ברוך מלמד, מעניק גיבוי ללוחמי גבעתי שנשפטו לאחר שסירבו לעלות לנמ"ר שבו שהתה פראמדיקית, וקובע כי החיילים נהגו כראוי כאשר עמדו על שמירת ההלכה גם במחיר של ענישה.

במענה לשאלת תלמידיו כתב הרב תחת הכותרת "והיה מחנך קדוש" כי החיילים שסירבו לעלות לרכב שבו הייתה הפרמדיקית עשו נכון כהלכה. "כך צריך לעשות, לשמוע לקול רבותיהם. אין זה פוגע במשמעת הצבאית".

"אותה ההדרכה של ראשי הישיבה לקיים מצות השרות בצבא ולצאת להילחם במלחמת מצוה היא אותה ההדרכה לקיים והיה מחנך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך. הדרך היחידה שתביא את המפקדים לתת לחיילים לשמור על ההלכה היא רק כאשר יעמדו החיילים על כך. ואם זה מחייב אותם לשלם מחיר להיות במעצר, נכון לעשות זאת. מפקד שאינו מבין שצריך לתת לחיילים לשמור על ההלכה ולחיות לפי תורת ישראל מאבד את אמון החיילים ופוגע בכשירות היחידה", כתב הרב.

"הצבא צריך לפתור את הבעיה של עירוב פראמדיקיות עם חיילים על ידי הכשרת חיילים פראמדיקים גברים, ולא להעמיד את החיילים במצבים של בדיעבד וספק פקוח נפש ואין ברירה. אנו מאמינים שהעמידה על זכויות החיילים לנהוג כתורה וכהלכה מחזקת את הצבא ומבטיחה את הצלחתו".