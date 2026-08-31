משפחות ראשונות עלו היום לקרקע ביישוב החדש נעה, שהוקם מדרום לגנים וכדים בצפון השומרון. זהו היישוב השמיני שמקימה מועצת שומרון בתוך פחות משנה, כחלק ממהלך רחב להרחבת ההתיישבות באזור.

בטקס שנערך במקום השתתפו ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק, שר התרבות והספורט מיקי זוהר, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי ומשפחות ראשונות שקבעו את ביתן ביישוב.

הקמת היישוב נעה מהווה המשך ישיר למהלכי תיקון ההתנתקות ולחזרת ההתיישבות היהודית למרחבי צפון השומרון, מהלך אסטרטגי שמובילה המועצה.

היישוב הוקם חודשים לאחר החלטת הקבינט בהובלת השרים ישראל כ"ץ ובצלאל סמוטריץ'. הוא נכלל ב"תוכנית ההתחברות" של מועצת שומרון, שבמסגרתה מתוכננים 19 יישובים חדשים בצפון השומרון, וב"תוכנית מיליון בשומרון" שמטרתה להביא מיליון תושבים לאזור.

סמוטריץ' הגדיר את הקמת נעה "צעד נוסף במהפכת ההתיישבות שאנחנו מובילים בארבע השנים האחרונות". לדבריו, "גורשנו מארבעה יישובים בצפון השומרון - ואנחנו מקימים 19 יישובים חדשים שיעמיקו את השליטה והאחיזה היהודית באזור".

סמוטריץ' הזהיר: "אם חלילה השמאל יעלה לשלטון, ממשלת איזנקוט-ליברמן-גולן תפנה את היישובים שהקמנו ותקדם הקמה של מדינת טרור פלסטינית בלב מדינת ישראל. אסור לתת לזה לקרות. אני מודה למנהלת ההתיישבות ולראש מועצת שומרון יוסי דגן על ההובלה הנחושה של תהליך הקמת היישובים החדשים והשלמת החזרה ליישובים שגורשו בצפון השומרון".

סטרוק הוסיפה: ''אנחנו בעיצומו של תהליך תשובה לאומית ענק, בו עם ישראל, בכלים הכי ממלכתיים שלו, מתקן את חטאיו-שלו מלפני עשרות שנים. אנחנו שבים אל חבלי הארץ שנטשנו, שהפקרנו, שמסרנו ושעקרנו במו-ידינו. באותן הידיים ממש אנחנו בונים מחדש, ונבנים מחדש. עבורי כשרת ההתיישבות זה חלום שהתגשם, חזון שהייתי בין מוביליו גם בימים קשים, כשלעגו ואמרו שאנחנו הזויים, וזכיתי להיות בין מגשימיו. צריך לזכור שהכח להגשים את החזון מגיע מעם ישראל, שבימים ההם בזמן הזה בחר נכון, בחר בחיים, ונתן לנו את השליחות ואת הכח להפוך חזון - למציאות".

עוד אמרה: "מכאן, מפסגת החזון שהתגשם, אני קוראת שוב לעם ישראל: ובחרת בחיים! ובחרת בחיבור לארץ ולא בהתנתקות ממנה. ובחרת בהתיישבות ולא בעקירה. ובחרת בבטחון ולא בנסיגה. בנצחון ולא בתבוסה. ובחרת בחיים!".

השר זוהר אמר: "העלייה ליישוב נועה בצפון השומרון היא רגע חשוב להתיישבות. כל בית חדש שנבנה כאן מחזק את אחיזתנו בארץ ואת ביטחון האזור. אני מברך את המשפחות החלוצות שעולות היום לקרקע, אתם ממשיכים את דרכם של בוני הארץ וכותבים פרק חדש בתולדות ההתיישבות. נועה עוד תצמח ותפרח בעזרת השם".

השר עמיחי שקלי הוסיף: "אנו חוזרים ומתחברים לצפון השומרון, כתיקון לחטא ההיסטורי של תוכנית ההתנתקות. לא בכדי היישוב החדש נקרא נועה- על שמה של נועה בת צלפחד, שביקשה יחד עם אחיותיה את נחלתה בארץ ישראל ולא ויתרה עליה. כמו אז, גם היום, החיבור לארץ מתחיל באמונה בזכותנו עליה ומתגשם בהתיישבות. במקום שממנו נעקרנו- אנו שבים לבנות, להכות שורש ולהצמיח חיים".

יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט אמר: "הבחירות הקרובות קריטיות להמשך מפעל ההתיישבות האדיר הזה. ניצחון לימין. ניצחון להתיישבות. לעם ישראל".

זאב חבר (זמביש) אמר: "הדלקת האור כאן היא סימן לחזרתם של היהודים שמדליקים את האור ומגרשים את החושך. בעזרת השם יוסי מבטיח שזה רק חלק מהמאמץ לעשות פה בשומרון, עוד נגיע למיליון ויותר".

דגן אמר בטקס: "הקמת היישוב נעה, היישוב השמיני שאנו זוכים להקים בתוך פחות משנה, היא רגע של היסטוריה, של צדק ושל תיקון לאומי. עם ישראל מוכיח שהרוח והאמונה חזקים מכל נסיגה. כל בית שנבנה כאן, כל משפחה שקובעת פה היום את עתידה, הם חלק מחגורת הביטחון של מדינת ישראל והתשובה הציונית שלנו למבקשי רעתנו. לא נעצור עד שצפון השומרון כולו ייבנה מחדש, יפרח ויהמה מאדם".