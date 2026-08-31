התפתחות משמעותית בחקירת פרשת הרעלת מחיות הפירות של "פרינוק" באזור ירושלים. כוחות המשטרה עצרו היום (ראשון) תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, בחשד למעורבות בהחדרת חומרי הרדמה והרגעה לתוך המחיות.

החשוד נעצר בבית מגוריו על ידי חוקרי היחידה ללחימה בפשיעה והועבר להמשך תחקור. מחר הוא צפוי להגיע לדיון בבית משפט השלום בירושלים, שם תבקש המשטרה להאריך את ימי מעצרו.

במקביל, במשטרה ממשיכים לבחון את הממצאים והראיות שנאספו עד כה כדי לאתר את מקור החומרים ואת המנגנון שבאמצעותו הוחדרו למוצרים, לצד בדיקת חשדות בדבר מעורבים נוספים בביצוע המעשה.

תחילתה של הדרמה לפני כחודשיים, לאחר ששלושה תינוקות מאזור ירושלים נזקקו לאשפוז בבית החולים הדסה עין כרם בעקבות חולשה קשה ותסמיני אפתיות. בדיקות דם שבוצעו פענחו כי בגופם נוכחים שרידים של בנזודיאזפינים - חומרים כימיים הפועלים כנוגדי חרדה ומצויים בתרופות הרגעה והרדמה למבוגרים, בהן וליום וקלונקס.

הבדיקות העלו כי הפעוטות אכלו מחיות מזון מגוונות של מותג "פרינוק", אשר נרכשו בסניפים שונים של רשת "זול ובגדול" בבירה. התינוקות שוחררו מבית החולים בתום תקופת השגחה, ובהמשך התגלה כי חומרי ההרדמה נוכחים בצנצנות מזון תינוקות נוספות של החברה.