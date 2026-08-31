שעות ספורות לפני שפעמוני בתי הספר והגנים ישמיעו את הצלצול הראשון, שר החינוך יואב קיש שוחח עם ערוץ 7 בתום הערכת מצב מיוחדת בחדר המצב של משרדט, והצהיר כי המערכת מוכנה במלואה לקבל את התלמידים ברחבי הארץ.

"אני שמח לבשר להורים ולילדים, בגנים ובבתי הספר, שמערכת החינוך תיפתח כסדרה. עשינו מאמץ גדול מאוד. יש מעל ל-2.6 מיליון תלמידים ולכולם אנחנו דואגים. זה הישג גדול בזכות המאמץ הגדול של אנשי ההוראה".

בהמשך דבריו התייחס קיש לסיקור התקשורתי של מערכת החינוך וטען כי היא מותקפת בשל מחלוקות פוליטיות. "לצערי, משיקולים זרים ואולי בגלל הבחירות, יש ערוצי תקשורת שמנסים להקטין את עובדי ההוראה והמערכת. יש לנו אנשים מצוינים ויש להם את כל הגב ממני".

השר קיש ערב פתיחת שנת הלימודים

הוא גם התייחס לאלטרנטיבות הפוליטיות העומדות על הפרק לקראת הבחירות הקרובות והדגיש את תוכניותיו לעתיד המערכת. "או שאנחנו הולכים לממשלת שמאל עם יאיר גולן כשר חינוך, או ממשלת ימין שבה אמשיך להוביל את החינוך לזהות יהודית חזקה, להקטנת כיתות ומעבר לחמישה ימי לימודים".

ראש החמ"ד, הרב יוני סמואל, הוסיף כי "פתיחת שנת הלימודים היא אירוע מאוד משמח עם הרבה התחדשות. אנחנו שמחים בחינוך הדתי ובפתיחת מוסדות חינוך בצפון השומרון ובמקומות נוספים".

ראש החמ"ד הרב יוני סמואל בראיון לערוץ 7

הוא התייחס גם למהפכת הבינה המלאכותית. "את הלב שלנו אי אפשר להחליף. נשתמש גם בבינה המלאכותית בצורה מושכלת, אבל אי אפשר להחליף את המורים".

"לימודי הקודש והעיסוק בקודש ממשיכים להיות ליבת העשייה והזהות של החינוך הדתי", סיכם הרב סמואל.