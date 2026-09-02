בין אלפי הילדים שחזרו השבוע אל בתי הספר בבנימין הייתה גם נסיה חבשוש, שעלתה לכיתה א' בבית הספר "אהבת תורה" בגבע בנימין (אדם).

עבור משפחת חבשוש, ההתרגשות של היום הראשון ללימודים התערבבה השנה בכאב ובגעגוע לבן המשפחה שלא זכה להיות שם.

רק לפני כחודשיים וחצי איבדה המשפחה את בנה, סמ"ר נוה חבשוש, בן 20, מפקד טנק בגדוד 52 של חטיבה 401, שנפל בקרב בדרום לבנון. נוה נולד וגדל באדם והתחנך באותו בית ספר שאליו נכנסה השבוע אחותו הקטנה כתלמידה.

אמו עינב, מנהלת מחלקת החינוך המיוחד באגף החינוך של מועצת בנימין, פרסמה עם פתיחת שנת הלימודים דברים שכתבה לבנה. היא סיפרה כי במשך שנים דמיינה את הרגע שבו תלווה את נסיה לכיתה א', את ההכנות והקניות ואת התמונות המשפחתיות בשער בית הספר, אך המציאות שאליה הגיעה המשפחה הייתה שונה לחלוטין.

"היום נסיה אחותך הקטנה עולה לכיתה א'. כמה פעמים דמיינתי את הרגע הזה. חשבתי על ההתרגשות, על ההכנות, על הקניות לבית הספר, על הרגע שבו נעמוד יחד בשער, הרבה תמונות ונלווה אותה ליום הראשון", כתבה.

"והיום, האחות הקטנה שלך נכנסת בשערי בית הספר היסודי שבו אתה למדת, בית הספר 'אהבת תורה'. ואני מסתכלת עליה וחושבת עליך", כתבה עינב. "על הילד שהיית, על הילד שגדל כאן, ועל כל מה שכבר לא זכיתי לראות. כמה חסר לי. כמה כואב. כמה עצוב".

עינב סיפרה כי לצד ההתמודדות עם האובדן, היא מנסה להעניק לנסיה את שמחת ההתחלה החדשה: "אני משתדלת להמעיט בבכי לידה. רוצה שההתחלות שלה יהיו שמחות, רוצה שתזכור את היום הזה כהתחלה יפה. אבל בתקופה האחרונה זה כמעט בלתי אפשרי. יש ימים שהגעגוע פשוט גדול ממני".

בהמשך כתבה לבנה על הפער הכואב שבין החיים שממשיכים לבין חייו שלו שנגדעו: "החיים ממשיכים, נוהלי שלי. יהיו עוד התחלות חדשות לנועם ולנסיה, יהיו עוד אירועים, ימי הולדת, טיולים, חגים, חלומות, רגעים משמעותיים. ורק אתה נעצרת לי".

"לא זכיתי ללוות אותך בהמשך הדרך. לא זכיתי להיות שם בכל אותם מופעים משמעותיים שהחיים היו אמורים להביא איתם. לא זכיתי לראות לאן תגדל, מי תהיה, אילו חלומות תגשים. והחוסר הזה הולך איתי בכל התחלה חדשה".

לדבריה, בני המשפחה מקפידים שנוה ימשיך להיות נוכח בחייה של אחותו הקטנה: "נסיוש מדברת עליך. אנחנו משתדלים תמיד להזכיר אותך, לדבר עליך, לשלב אותך בתוך השיח שלנו בבית, בכל ארוחה, כדי שהיא תגדל עם הידיעה מי היית וכמה אהבנו אותך. כדי שלא תהיה רק תמונה וזיכרון, אלא חלק ממנה, חלק מאיתנו, חלק מהבית".

נסיה חשוש בבית הספר צילום: באדיבות המצולם

עינב, שחשפה במהלך ההספד שנשאה בהלווייתו של נוה כי היא בהיריון בגיל 46, התייחסה בפוסט גם להתמודדות עם ההיריון בתוך האבל ולניסיון להמשיך ולהחזיק את המשפחה: "אני מנסה להיות חזקה. מנסה להחזיק את הבית, את נועם ונסיה, את אבא חיים, את ההריון שקשה לי, העבודה, השגרה, את החיים שממשיכים למרות הכול. אבל לפעמים נגמר לי הכוח. נוהלי, תעזור לי. תשלח גם לי כוחות להמשיך".

לקראת סיום הפוסט פנתה עינב לנוה וביקשה ממנו ללוות את אחותו הקטנה בדרכה החדשה: "כשנסיה תעמוד מול שער בית הספר, תעמוד לידה. תיכנס איתה, גם אם אני לא יכולה לראות אותך. תשמור על הנפש הרגישה שלה. תעזור לה בהתמודדויות שיהיו. תשלח לה כוחות, ביטחון ואמונה בעצמה. ותזכיר לה, בדרכך, שהיא אף פעם לא לבד".

את דבריה חתמה: "היום אני שולחת את אחותך לכיתה א', עם תיק חדש, התחלה חדשה, ובלב תמיד תיקח אותך. תשמור עליה מלמעלה, ילד שלי. ותשמור קצת גם על אמא. מתגעגעת אליך בכל דקה מחדש".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ התייחס למשפחת חבשוש ול-63 משפחות נוספות בבנימין שאיבדו את יקיריהן במלחמה. לדבריו, בזמן שהחיים חוזרים לשגרה יש להמשיך וללוות את המשפחות השכולות ואת משפחות הפצועים המתמודדות יום יום עם השלכות המלחמה.

גנץ הוסיף כי עבור משפחת חבשוש, כניסתה של נסיה לכיתה א' באותו בית ספר שבו למד נוה נושאת משמעות מיוחדת. "זו תמונה של החיים שממשיכים ושל עם שאי אפשר לשבור. האויבים שלנו ביקשו לגדוע חיים ולשבור אותנו, והתשובה שלנו היא להמשיך לחיות, לגדול, לבנות ולצמוח", אמר.