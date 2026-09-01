שנת הלימודים תשפ"ז נפתחה הבוקר (שלישי) במועצה האזורית שומרון עם יותר מ-25 אלף תלמידים. התלמידים לומדים ב-28 בתי ספר יסודיים, 11 מוסדות על-יסודיים וב-168 גני ילדים ברחבי המועצה.

1,440 תלמידים עלו השנה לכיתה א' והצטרפו למערכת החינוך בשומרון. מדי בוקר מוסעים תלמידי המועצה למוסדות החינוך באמצעות יותר מ-1,200 קווי הסעה.

ארבעה בתי ספר על-יסודיים חדשים נפתחים השנה בשומרון, ובהם הישיבה התיכונית קדמה ביישוב תפוח בניהול רשת ישיבות ואולפנות בני עקיבא, בית הספר העל-יסודי הראשון לחינוך מיוחד בשומרון ברבבה בניהול רשת טומשין ותיכון טכנולוגי דתי לבנות בעלי זה"ב בניהול רשת אמי"ת.

במקביל נפתחו שמונה גני ילדים חדשים, שישה מהם ביישובים החדשים שהוקמו הקיץ בצפון השומרון.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וראש מועצת שומרון יוסי דגן פתחו יחד את שנת הלימודים וחנכו את הישיבה התיכונית קדמה בכפר תפוח. באירוע השתתפו גם מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא אלחנן גלט, ראש הישיבה הרב ארנון קליין, הורים ותלמידים.

סמוטריץ' קשר בין פיתוח מערכת החינוך להרחבת ההתיישבות: "מהפכת ההתיישבות שאנחנו מובילים בארבע השנים האחרונות מתבטאת גם בהשקעה משמעותית של מיליארדי שקלים בתחום החינוך, ופתיחת עשרות מוסדות לימוד חדשים בשומרון וברחבי הארץ".

לדבריו, "אני זוכה לפתוח היום את שנת הלימודים בישיבת בני עקיבא החדשה בכפר תפוח, לצד ביקור במכינות, תיכונים וישיבות בקריית מלאכי, מרכז שפירא ובאר שבע. עושים היסטוריה - בביטחון, בהתיישבות ובחינוך".

דגן התייחס בין היתר לפתיחת ששת הגנים ביישובים החדשים בצפון השומרון: "זהו בוקר היסטורי ומרגש. במקום שבו עקרו יישובים והחריבו גני ילדים, אנחנו פותחים היום מחדש את שערי החינוך ושומעים את קולות הילדים. שמונה גנים חדשים נפתחו השנה בשומרון, שישה מהם ביישובים החדשים בצפון השומרון. זו התשובה הציונית האמיתית. ההתיישבות צומחת ואיתה מערכת חינוך חזקה, ערכית ומצטיינת. אנחנו משקיעים בילדים שלנו ובונים כאן את העתיד של מדינת ישראל".

אלחנן גלט הגדיר את פתיחת ישיבת קדמה "בשורה גדולה" ואמר כי מדובר בהקמת בית חינוכי חדש עבור תלמידי האזור. לדבריו, "בשנים האחרונות אנו זוכים לראות עוד ועוד קהילות שבוחרות להצטרף לדרך החינוכית של רשת בני עקיבא, ופתיחת הישיבה בכפר תפוח מבטאת את השליחות שלנו להעניק לתלמידים חינוך עמוק ומשמעותי תוך חיבור לתורת ישראל לעם ישראל ולארץ ישראל לצד מצוינות, חדשנות וכלים שיאפשרו להם להתמודד עם אתגרי העתיד. אנו מודים למועצה האזורית שומרון על האמון ומאחלים לצוות ולתלמידים הצלחה גדולה בדרכם החדשה".

הרב ארנון קליין אמר: "​אנחנו מברכים מכל הלב את תלמידי ישיבתנו, ישיבת בני עקיבא 'קדמה' כפר תפוח, עם פתיחת השנה החדשה. עבדנו ללא הפסקה יחד עם המועצה ורשת בני עקיבא, ועשינו את מה שנראה בתחילת החופש כבלתי אפשרי. הישיבה בנויה לתפארת ומחכה לכם שתהיו הרוח החיה שבתוך החלום שמתגשם. מאמינים בכם, אוהבים אתכם ומתרגשים מאוד!".

במקביל לפתיחת שנת הלימודים החלה המועצה האזורית שומרון ביישום תוכנית חומש לחינוך, לאחר שנים של תכנון וגיוס משאבים. התוכנית מיועדת לחיזוק מערכת החינוך, להרחבת המענים החינוכיים ולהעלאת רמת המצוינות במוסדות המועצה.

במסגרת התוכנית מתכננת המועצה להשקיע 50 מיליון שקלים לאורך חמש שנים בשדרוג ובפיתוח מוסדות החינוך. במועצה מציינים כי המהלך נעשה על רקע הגידול המהיר באוכלוסייה והמשך תנופת ההתיישבות.