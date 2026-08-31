ח"כ מיקי לוי, לשעבר יו"ר הכנסת, הודיע הערב (שני) כי לא יתמודד במסגרת רשימת "ביחד" המשותפת לנפתלי בנט ולמפלגת יש עתיד.

"אני יוצא ממש עכשיו מביתו של יאיר, לאחר פגישה אישית ומרגשת בינינו. סיכמנו כי לא אהיה ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה. יאיר ביקש שאכהן כאב בית הדין של המפלגה, והסכמתי בשמחה", כתב לוי לחבריו למפלגה.

בצהריים הודיע גם חבר הכנסת והשר לשעבר מאיר כהן כי לא יתמודד ברשימת "ביחד" לכנסת הבאה. כהן ימונה ליו"ר ונשיא ועידת יש עתיד וימשיך לפעול במסגרת המפלגה.

"יאיר ואני הקמנו את יש עתיד ביחד ואני חבר בה מיומה הראשון", מסר כהן. הוא ציין כי ההחלטה התקבלה לאחר 25 שנים במערכת החינוך ו-23 שנים בפוליטיקה.

כהן שימש כמורה וכמנהל בית ספר, כיהן במשך שתי קדנציות כראש עיר ופעמיים כשר הרווחה. "אני מפנה את מקומי בשמחה ובגאווה לדור הבא של המפלגה ולאנשים שיובילו אותה אל העתיד", אמר.

כהן הבהיר כי למרות החלטתו שלא להתמודד, בכוונתו להמשיך לפעול למען המפלגה. "אני מאמין בערכים של המפלגה, אני מאמין שאנחנו הנבחרת הטובה ביותר בפוליטיקה הישראלית", אמר.

"אני אמשיך לפעול כדי שיש עתיד ויאיר בראשה יובילו וינהיגו את מדינת ישראל", הוסיף כהן. במסגרת תפקידו החדש הוא צפוי לכהן כיו"ר ונשיא ועידת יש עתיד.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס להחלטתו של כהן והדגיש כי ביקש ממנו להתמודד גם בבחירות הבאות. "זו לא פרידה. מאיר הוא אחי הבכור. הוא תמיד היה ותמיד יהיה האיש הכי קרוב אלי ביש עתיד".

לפרישתם של השניים קדמה עזיבתו של ח"כ אלעזר שטרן שהבין שלא ימצא את מקומו ברשימה לכנסת הבאה וערק למפלגתו של גדי איזנקוט.