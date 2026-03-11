אזולאי תוקף את מפלגת 'יש עתיד' ערוץ כנסת

ח"כ ינון אזולאי (ש"ס) יצא היום (רביעי) למתקפה חזיתית נגד מפלגת 'יש עתיד', בתגובה לביקורת שהושמעה מצד האופוזיציה על תקציב המדינה והכספים הקואליציוניים המיועדים למגזר החרדי.

אזולאי דחה בשאט נפש את הכינוי "גנבים" שהופנה כלפי נציגי הציבור החרדי, וחשף טענות על ניסיונות עבר של ממשלת השינוי לרתום את המפלגות החרדיות.

"אתם קוראים לנו גנבים? תתביישו! בממשלה שלכם באתם אלינו ביקשתם לסגור עסקאות כנגד הצבעות. חשבתם לקנות אותנו בכסף ולא הצלחתם", אמר.

אזולאי טען כי היקף הכספים הקואליציוניים בממשלה הקודמת היה דומה לזה הנוכחי, והאשים את 'יש עתיד' במוסר כפול: "בממשלה שלכם היה אותו סכום לכספים קואליציונים. אתם מכרתם את המדינה".

לסיום אמר: "אתם מדברים על החינוך החרדי? החינוך שלנו הוא חינוך טהור עם ערכים. תראה כמה פשיעה יש בחינוך שלכם".