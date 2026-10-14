תינוק בן חצי שנה שלא קיבל את חיסוני השגרה אושפז ביחידה לטיפול נמרץ ילדים במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים, לאחר שאובחן עם דלקת קרום המוח חיידקית, מחלה שעלולה להיות מסכנת חיים.

התינוק הגיע למיון הילדים כשהוא סובל מחום גבוה ומהרגשה כללית רעה. בבדיקות שערך הצוות הרפואי התברר כי הוא נדבק בחיידק ההמופילוס אינפלואנזה מסוג B (Hib), שנגדו ניתן חיסון במסגרת תוכנית חיסוני השגרה בישראל.

בעקבות האבחנה הועבר התינוק ליחידה לטיפול נמרץ ילדים שם החל לקבל טיפול אנטיביוטי והשגחה רפואית צמודה.

מבית החולים נמסר כי התינוק נמצא בהכרה מלאה ומצבו יציב. לאחר הטיפול שקיבל מצבו התייצב, והוא צפוי לעבור להמשך אשפוז במחלקת הילדים.

ד"ר אמיר זילכה, רופא בכיר ביחידה לטיפול נמרץ ילדים בשערי צדק, סיפר על הטיפול בתינוק והזהיר מפני הסכנות הכרוכות בהימנעות מחיסוני השגרה. "מיד עם האבחון כי התינוק סובל מדלקת קרום המוח חיידקית, הוא החל לקבל טיפול אנטיביוטי ובוצע מעקב וניטור הדוקים אחר מצבו", אמר.

לדבריו, "לצערנו, אנחנו נתקלים במקרים של תחלואה שעלולה להיות מסכנת חיים אותה ניתן למנוע באמצעות חיסון יעיל ובטוח".

ד"ר זילכה הסביר כי חיידק ההמופילוס אינפלואנזה B עלול לגרום למחלות קשות נוספות, ובהן זיהום בדם (אלח דם) ודלקת ריאות. "תסמיני המחלה כוללים בין היתר חום, כאבי ראש, הקאות וערפול הכרה", ציין.

הוא הדגיש כי הסכנה אינה מסתכמת בשלב החריף של המחלה: "מעבר לסכנות הבריאותיות המיידיות ואף מסכנות החיים, לדלקת קרום מוח חיידקית עלולות להיות השפעות ארוכות טווח על בריאות הילדים ותפקודם הנוירולוגי".

במרכז הרפואי שבים ומדגישים את חשיבות ההקפדה על חיסוני השגרה, שנועדו להגן על תינוקות וילדים מפני מחלות זיהומיות קשות שניתן למנוע.