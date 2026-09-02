לקראת חגי תשרי מתגבר בכל השנה הצורך אצל משפחות נזקקות בסלי מזון שיסייע להם לעבור את החגים בכבוד ומתוך שמחה. בשנים האחרונות, עקב המלחמה ויוקר המחיה, נרשם גידול משמעותי במספר המשפחות הזקוקות לעזרה.

ארגון "משביע לכל חי רצון" מסייע לנזקקים כבר כ-30 שנים באמצעות סל מזון חודשי. ממחסן העמותה באזור התעשייה עפרה יוצאים מדי חודש כ-500 סלי מזון למשפחות ברחבי יהודה ושומרון.

נתנאל שניר, מנהל הארגון, מציין כי הסלים מורכבים בעיקר ממוצרים יבשים, שאליהם מצורפים גם עופות ודגים. בחגים מוסיף הארגון לסלים גם פירות וירקות.

את הסלים אורזים המתנדבים והעובדים, ולאחר מכן מעבירה אותם משאית העמותה לרכזים ביישובים. לדברי שניר, "לכל יישוב יש רכז חסד שמחובר לרב היישוב או למחלקת הרווחה".

שניר מסביר כי בתיאום עם הגורמים ביישובים, רשימת מקבלי הסיוע מתעדכנת ומתחלפת. לדבריו, "הרכזים יודעים מתי ואיך, בצניעות ובסתר, להעביר את הסלים כדי שיגיעו למקומות הכי נכונים - מבלי לבייש משפחות".

מערך החלוקה מבקש להגיע גם למשפחות ולמקומות שאינם זוכים לסיוע מגורמים אחרים.

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לקראת חגים ומועדים מתבצע תגבור של הסלים עבור משפחות נוספות ובשנות המלחמה נוספו עוד נתמכים רבים לרשימה. "בשלש השנים האחרונות השתנה כל מאזן החלוקה. בגלל המלחמה נוספו משפחות של אלמנות צה"ל - שנזקקות לעזרה ואנחנו שם עבורן כדי לאפשר להם לחגוג את החגים ולתת להם מענה ראשוני", אומר שניר.

כעת, מתכוננים בארגון למבצע "פדיון כפרות" לקראת יום כיפור במטרה להרחיב את יותר את המענה למשפחות.

"כולנו צריכים לצאת ידי חובת המצווה ולאפשר שהצדקה תגיע למשפחה נזקקת. רכזי הארגון דואגים לחלק את הסלים למשפחות עצמו והתורם זוכה שבכסף של פדיון כפרות עוד משפחה קיבלה סל לחג", מסכים שניר.

בואו להיות חלק ולתת "פדיון כפרות" לאפשר לעוד משפחות לקבל>>>