אח"י "דרקון" יצאה מגרמניה בדרכה לישראל צילום: דובר צה"ל

זרוע הים ומשרד הביטחון מציינים אבן דרך מבצעית משמעותית: הצוללת השישית של מדינת ישראל, אח"י "דרקון", החלה רשמית את הפלגתה מגרמניה לעבר חופי הארץ.

האירוע צוין במסגרת טקס שילוח שנערך במספנת TKMS בעיר קיל שבגרמניה, בהשתתפות משלחת ישראלית וגרמנית בכירה.

בין הנוכחים בטקס היו מפקד זרוע הים אלוף אייל הראל, ראש מספן ציוד תת-אלוף אמיר צ'מני, סמנכ"ל וראש מינהל הרכש הביטחוני (מנה"ר) במשרד הביטחון זאב לנדאו, שגריר ישראל בגרמניה רון פרושאור, מפקד חיל הים הגרמני ז'אן כריסטיאן, נציגי משרד הביטחון וצוותי המספנה. הטקס חתם תקופה ממושכת של תכנון ובנייה משותפת בין שתי המדינות.

אח"י "דרקון" היא הצוללת השלישית והאחרונה בסדרת צוללות הדולפין שנרכשו עבור חיל הים. בכלי השיט הוטמעו טכנולוגיות חדשניות שנועדו להבטיח עליונות ימית ולהרחיב את היכולות המבצעיות של צה"ל לשנים הבאות.

עם הנפת דגל ישראל על הצוללת החל המסע המבצעי לישראל. יציאתה מלווה במבצע אבטחה מקיף בהובלת אגף הביטחון במשרד הביטחון ובשיתוף גורמי הביטחון בגרמניה.

עם סיום הפלגתה והגעתה לנמל הבית, ייערך לכבודה טקס לקליטה ממלכתית בבסיס חיל הים בחיפה.

האלוף אייל הראל אמר בטקס: "היום, שנים ארוכות של מחשבה, תכנון, פיתוח, בנייה, חדשנות ועבודה הופכות למציאות מבצעית. אנו עדים לרגע שבו צוללת העתיד של זרוע הים, של צה"ל ושל מדינת ישראל - מתחילה את דרכה הביתה. אח"י "דרקון", יחד עם שלוש הצוללות מדגם דקר הנכנסות לזרוע הים, יהיו חלק מרכזי בעתידה של שייטת הצוללות, של זרוע הים ושל צה"ל. הן יביאו איתן יכולות מתקדמות יותר, טווח פעולה רחב יותר, שהייה ממושכת יותר במשימות ועוצמה מבצעית משמעותית. בתוך הצוללת ישרתו לוחמים ומפקדים מוסמכים, שיפעלו בחשאי, בחשיכה ובדממה. רחוק מהבית. לעיתים בתנאים שבהם רק הם יודעים מה מתרחש סביבם - ורק הם נושאים באחריות לקבל את ההחלטה הנכונה. וזו בדיוק הרוח של שייטת הצוללות הישראלית".

השגריר רון פרושאור הוסיף: "מסירת הצוללת היא עדות לעומק השותפות האסטרטגית ששוררת בין ירושלים לברלין. שתי המדינות עומדות יחד, כתף אל כתף, במטרה למצוא פתרונות משותפים לאתגרים אסטרטגיים חסרי תקדים כדי להבטיח יציבות וביטחון".