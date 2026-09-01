העימות בין שרה נתניהו ליו"ר הדמוקרטים יאיר גולן עולה מדרגה: עורך דינה של נתניהו, חור אוריאל ניזרי, שיגר היום (שלישי) מכתב תגובה והתראה לגולן, בעקבות דרישתו כי נתניהו תפצה אותו ותתנצל על דברים שאמרה בעניינו בערוץ 14.

ראשית, מציין עורך הדין, כי "סילוף הדברים כאילו פעלה מרשתי להפיץ תאוריות קונספירציה אינם מתיישבים עם הדברים שנאמרו".

לטענתו, הדברים נאמרו בציניות ביחס לגורמים שלא עדכנו את ראש הממשלה בזמן על המתרחש. הוא מאשים כי גולן ומגפלתו "בחרו לנצל באופן ציני ומכוער את דבריה של מרשתי והציגו אותם באופן שקרי ומסולף כאילו מדובר בקונספירציות".

בהמשך, דוחה עו"ד ניזרי את דרישת גולן וטוען כי דווקא התבטאויותיו של גולן לאורך השנים כלפי נתניהו ובני משפחתה הן שמקימות, לשיטתו, עילה משפטית לתביעת דיבה נגדו.

בין היתר מתייחס המכתב לדברים שיוחסו לגולן במסגרת ריאיון, שבהם תקף את נתניהו ואת בני משפחתה. לטענת עורך דינה של נתניהו, מדובר בהתבטאויות "חמורות", שלטענתו חורגות מביקורת פוליטית לגיטימית.

במכתב נטען עוד כי לאורך השנים התבטא גולן בחריפות נגד נתניהו ומשפחתה, וכי הדברים המיוחסים לו מהווים, לטענת בא כוחה, לשון הרע ופגיעה בשמה.

עו"ד ניזרי דורש מגולן לפרסם התנצלות פומבית ולתרום סכום של 100 אלף שקלים למכינת עלי. במכתב אף מובהר כי אם הדרישות לא ייענו, נשקלת אפשרות לנקוט נגדו הליכים משפטיים.

שרה נתניהו: למה ליידע את ראש הממשלה? באדיבות ערוץ 14

המכתב מגיע בעקבות הסערה שהתעוררה לאחר דבריה של שרה נתניהו בערוץ 14 בנוגע להגעתו המוקדמת של גולן לשטח בבוקר 7 באוקטובר. גולן שלח בעקבות הדברים התראה לפני תביעה לרעיית ראש הממשלה.

באמצעות עורכי הדין גיורא ארדינסט, אלמוג גיל-אור וירדן שוחט ממשרד EBN, הציב גולן דרישה חד-משמעית לפיה על נתניהו לפרסם בתוך 24 שעות התנצלות פומבית ולהעביר פיצוי כספי שייתרם במלואו למען שורדי מסיבת הנובה. במידה שהדרישה לא תענה, תוגש נגדה תביעת לשון הרע בסכום של 2.5 מיליון שקלים לפחות.

עורכי הדין מדגישים בפנייתם כי התבטאויותיה של רעיית ראש הממשלה מהוות "דברי בלע מכפישים וכוזבים" שנועדו לשוות לגולן דימוי של "שותף למעשה בגידה", כחלק ממהלך מתוכנן לפגוע בשמו הטוב על רקע מערכת הבחירות.

גולן עצמו טען: "מנסים לשכתב את ה-7 באוקטובר כדי למחוק את האחריות של נתניהו למחדל הגדול בתולדות המדינה. בשביל זה הם מנסים להפוך את מי שקמו להגן על המדינה לבוגדים, ואת מי שמימנו את חמאס והפקירו את הביטחון - לקורבנות. זו לא רק מתקפה עליי - זו מתקפה על ציבור שלם של לוחמים, מתנדבים ואזרחים שהתייצבו כשממשלת נתניהו קרסה. אנחנו נקים ועדת חקירה ממלכתית, נרד לחקר האמת ונמצא את האחראים למחדל".