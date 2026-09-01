נתניהו מתייחס לסערה: "היה כשל, לא בגידה" צילום: דוברות

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב (שלישי) לסערה שעוררו דבריה של רעייתו בערוץ 14 בנוגע לתאוריות קונספירציה שהופצו סביב ה-7 באוקטובר.

"שאלו אותי כמה פעמים אם אני חושב שהייתה בגידה והשבתי שלא. היה כשל גדול שהתבטא במה שקרה בלילה ובבוקר לפני ההתקפה, כשהיו כל הסימנים, והחליטו בגלל שיקול של מיס-קלקולציה, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. זה כשל אבל לא בגידה וגם אשתי לא אמרה דבר כזה", דברי נתניהו.

יאיר גולן השיב: "אתה 'לא חושב' ביבי? אתה יודע מצוין שלא הייתה בגידה. ב-7 באוקטובר יצאנו להציל חיים בזמן שאתה קפאת. מנהיג אמיתי לא מגמגם מול עלילות דם, הוא מתנצל בפני הלוחמים ומגנה את השקרים שיצאו מבית. האמירה הזו של נתניהו אינה התנצלות, אלא ניסיון למזעור נזקים".

מוקדם יותר עלה העימות בין רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו ליו"ר הדמוקרטים יאיר גולן מדרגה: עורך דינה של נתניהו, חור אוריאל ניזרי, שיגרמכתב תגובה והתראה לגולן, בעקבות דרישתו כי נתניהו תפצה אותו ותתנצל על דברים שאמרה בעניינו בערוץ 14.

עורך הדין ציין כי "סילוף הדברים כאילו פעלה מרשתי להפיץ תאוריות קונספירציה אינם מתיישבים עם הדברים שנאמרו".

לטענתו, הדברים נאמרו בציניות ביחס לגורמים שלא עדכנו את ראש הממשלה בזמן על המתרחש. הוא מאשים כי גולן ומפלגתו "בחרו לנצל באופן ציני ומכוער את דבריה של מרשתי והציגו אותם באופן שקרי ומסולף כאילו מדובר בקונספירציות".

בהמשך, דחה עו"ד ניזרי את דרישת גולן וטוען כי דווקא התבטאויותיו של גולן לאורך השנים כלפי נתניהו ובני משפחתה הן שמקימות, לשיטתו, עילה משפטית לתביעת דיבה נגדו.

בין היתר מתייחס המכתב לדברים שיוחסו לגולן במסגרת ריאיון, שבהם תקף את נתניהו ואת בני משפחתה. לטענת עורך דינה של נתניהו, מדובר בהתבטאויות "חמורות", שלטענתו חורגות מביקורת פוליטית לגיטימית.

במכתב נטען עוד כי לאורך השנים התבטא גולן בחריפות נגד נתניהו ומשפחתה, וכי הדברים המיוחסים לו מהווים, לטענת בא כוחה, לשון הרע ופגיעה בשמה.

ניזרי דרש מגולן לפרסם התנצלות פומבית ולתרום סכום של 100 אלף שקלים למכינת עלי. במכתב אף הובהר כי אם הדרישות לא ייענו, נשקלת אפשרות לנקוט נגדו הליכים משפטיים.

שרה נתניהו: למה ליידע את ראש הממשלה? באדיבות ערוץ 14

המכתב מגיע בעקבות הסערה שהתעוררה לאחר דבריה של שרה נתניהו בערוץ 14 בנוגע להגעתו המוקדמת של גולן לשטח בבוקר 7 באוקטובר. גולן שלח בעקבות הדברים התראה לפני תביעה לרעיית ראש הממשלה.

הוא גולן דרישה חד-משמעית לפיה על נתניהו לפרסם בתוך 24 שעות התנצלות פומבית ולהעביר פיצוי כספי שייתרם במלואו למען שורדי מסיבת הנובה. במידה שהדרישה לא תענה, תוגש נגדה תביעת לשון הרע בסכום של 2.5 מיליון שקלים לפחות.

עורכי הדין מדגישים בפנייתם כי התבטאויותיה של רעיית ראש הממשלה מהוות "דברי בלע מכפישים וכוזבים" שנועדו לשוות לגולן דימוי של "שותף למעשה בגידה", כחלק ממהלך מתוכנן לפגוע בשמו הטוב על רקע מערכת הבחירות.